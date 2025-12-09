Ниҝерија террор груплары тәрәфиндән гачырылан 100 шаҝирд азад едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Африҹанеwс веб сајтынын мәлуматына ҝөрә, Ниҝеријада бир мәктәбдән гачырылан 100 шаҝирд ики һәфтәдән чох әсирликдән сонра азад едилиб.
21 нојабрда Ниҝеријанын шималындакы Ниҝер әјаләтинин Папири шәһәриндәки Мүгәддәс Мәрјәм мәктәбиндән 300-дән чох шаҝирд вә мәктәб ишчиси гачырылыб.
Гачырма һадисәсиндән дәрһал сонра 50 шаҝирд гачмағы баҹарыб, лакин галан шаҝирдләр бу ҝүнә гәдәр әсирликдәдирләр.
Јерли медианын мәлуматына ҝөрә, һакимијјәт органлары шаҝирдләрин азад едилмәсини тәмин едиб вә онлар Ниҝеријанын пајтахты Абужаја көчүрүлүбләр. Азадлығын ҝүҹ вә һәрби әмәлијјатлар јолу илә, јохса гачыранлар илә данышыглар јолу илә әлдә едилдији һәләлик мәлум дејил.
Һәлә дә әсирликдә олан шаҝирдләрин талеји һазырда мәлум дејил.
Ниҝерија һөкумәт вә тәһлүкәсизлик гүввәләринин аз тәсири илә уҹгар әразиләрдә фәалијјәт ҝөстәрән онларла силаһлы групла мүбаризә апарыр.
Бөһран даһа кичик террорчу групларын Боко Һарам-а гошулмасы вә Ниҝеријанын шималында тәсир даирәләрини ҝенишләндирмәси илә даһа да ағырлашыб.
Папири һүҹумундан бир нечә ҝүн әввәл гоншу Кебби әјаләтиндә 25 гыз гачырылыб. Аналитикләр силаһлы дәстәләрин һөкумәтә тәзјиг ҝөстәрмәк вә ҝировларын азад едилмәси үчүн фидјә тәләб етмәк мәгсәдилә тез-тез мәктәбләри һәдәф алдығыны билдирирләр. Һеч бир груп һүҹумларын мәсулијјәтини өз үзәринә ҝөтүрмәјиб.
