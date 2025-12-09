Трамп: Украјнада сечкиләрин кечирилмәсинин вахтыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ президенти Доналд Трамп Политиҹо-ја вердији ексклүзив мүсаһибәсиндә Украјна президенти Володимир Зеленскини вә Авропа өлкәләринин башчыларыны Вашингтонун Украјнадакы мүһарибәјә сон гојмаг үчүн тәклиф етдији планла бағлы давранышларына ҝөрә тәнгид етди вә һәмчинин иддиа етди ки, "Мадуронун (Венесуела президенти) сон ҝүнләри јахынлашыр".
О, Украјна президентини тәнгид етди вә деди: "Дүшүнүрәм ки, Украјнада (президент) сечкиләринин кечирилмәсинин вахтыдыр; Зеленски галиб ҝәлә биләр, амма узун мүддәтдир сечкиләр кечирмирләр; онлар демократијадан данышырлар, амма ишләр артыг демократик олмадығы бир нөгтәјә чатыб".
Трамп деди: "Зеленски мәним сүлһ планымы охумајыб, охусајды, әла оларды."
О әлавә етди: “Мән бәзи Украјна рәсмиләри тәрәфиндән мүсбәт гаршыланан јени сүлһ планы лајиһәсини тәгдим етдим, амма Зеленскинин өзү һәлә ону ҝөрмәјиб.”
АБШ президенти Авропа лидерләрини лаға гојараг деди: "Мәним тәәссүратым будур ки, Авропа лидерләри зәифдирләр."
О, сөзүнә давам етди: “Мән мүһарибәнин сона чатмасында Авропа лидерләринин ролуна бөјүк әһәмијјәт верирәм. Онлар данышырлар, амма һеч нәјә наил олмурлар вә мүһарибә әбәди давам едир. Путин дә зәиф Авропаны ҝөрмәји севир вә о да буну ҝөрүр. Бунун мәнимлә һеч бир әлагәси јохдур. Мән ҝүҹлү Авропа ҝөрмәк истәјирәм.”
Авропа сечкиләриндә ифрат сағчылары дәстәкләдијинә тохунан Трамп деди: “Бәли, мән Авропада авропалыларын бәјәнмәдији инсанлары мүдафиә етмишәм. Мән Виктор Орбаны (Маҹарыстанын Баш назири вә Авропа Бирлији әлејһинә) дәстәкләмишәм.”
