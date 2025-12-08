Мүгавимәт ҹәбһәсинин гәләбәси Гуран прогнозларынын тәзаһүрүдүр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Гум шәһәриндә кечирилән Гуран јарышларынын бағланыш мәрасиминдә Һөҹҹәтүл-Ислам Хамуши бөлҝәдәки сон һадисәләри Илаһи ајәләрә әсасланараг тәһлил едиб.
О, илк өнҹә Һәзрәт Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) доғум ҝүнүнү тәбрик едиб, сонра фашист Исраил режими илә АБШ-ын сон дөјүшләрдә мәғлубијјәтини Ајәтуллаһ Хаменеинин мүдрик рәһбәрлијинә аид едибләр.
Һөҹҹәтүл-Ислам Хамуши, бу гаршыдурмаларын Гурани-Кәримин, хүсусән дә Һәшр сурәсинин прогнозлары илә тамамилә ујғун олдуғуну вурғулајыб. Белә ки, Исламын илкин дөврүнүн мүнафигләринин давранышлары буҝүнкү дөврүмүзүн мүнафиг вә монархистләрин рәфтарларына там бәнзәјир. Онлар да Ислам Пејғәмбәринин дүшмәнләринә гәләбә вәд едирдиләр, ҝүнүмүзүн ријакарлары да дүшмәнләрә гәләбә вәдини верирләр.
Вәгф Тәшкилатынын рәһбәри Гуран ајәләринә истинад едәрәк дүшмәнләрин Иран халгындан шиддәтлә горхдугларыны хатырлатды вә сорушду ки, нијә Трамп кими шәхсләр мүгавимәтин тәсирли ҝүҹүнү ҝөстәрән Ҝенерал Сүлејманинин адыны чәкмәјә давам едирләр?
О, бу саһәдә әсас тәгва анлајышыны "сосиал тәгва" һесаб етди вә Ингилаб Рәһбәринин Ингилабын Икинҹи Аддымы бәјанатында мүәјјән етдији јол хәритәси үзрә һәрәкәт етмәјин ваҹиблијини вурғулады.
Сонда о, Јәмәнин Америкаја гаршы мүгавимәти дә дахил олмагла, бүтүн мүгавимәт ҹәбһәсинин уғурларынын сәссизлијини Гуран әдәбијјаты вә Вәлији Фәгиһә мәһз итаәтлә әлагәләндирди.
Ҹәнаб Һөҹҹәтүл-Ислам Хамуши, үмид етдијини билдирди ки, вәһј кәламы илә бу даһа дәрин танышлыг даһа бөјүк мәгсәдләрин ҝерчәкләшмәсинә бир башланғыҹ олаҹаг вә Зәманәнин Вәлиси, Һәзрәти Мәһдинин (Аллаһ Тәала Онун шәрәфли зүһуруну тезләшдирсин) зүһуру үчүн зәмин јарадаҹаг, Иран исә мүхтәлиф игтисади вә һәрби саһәләрдә һеҝемон системә гаршы дура вә галиб ҝәлә биләҹәк.
Sizin rəyiniz