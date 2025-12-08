Әрагчи: Теһран вә Бакы һәр һансы бир анлашылмазлығы һәлл етмәк үчүн диалог јолуну сечибләр

Сејјид Аббас Әрәгчи: “Аллаһын изни илә, Азәрбајҹан Республикасынын һөрмәтли Президенти ҹәнаб Әлијеви вә Хариҹи Ишләр Назири Ҹејһун Бајрамову Теһранда гәбул етмәји сәбирсизликлә ҝөзләјирик.”
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири Азәрбајҹан хариҹи ишләр назири илә бирҝә мәтбуат конфрансында билдириб ки, бу ҝүн Азәрбајҹан Республикасы хариҹи ишләр назири илә бирҝә әлдә етдијимиз ән ваҹиб разылашма данышыглары, мәсләһәтләшмәләри давам етдирмәк вә мүбадиләләри артырмаг олуб.
Ҹәнаб Сејјид Аббас Әрәгчи әлавә едиб: “Гаршылыглы әмәкдашлыгда бир чох ортаг ҹәһәтләримиз вә марагларымыз вар, лакин әлбәттә ки, диалог просесиндә һәлл едилмәли олан фәргләр вә анлашылмазлыглар да вар.”
Азәрбајҹан Республикасынын јүксәк вәзифәли шәхсләри илә мәсләһәтләшмәк үчүн Бакыја сәфәр едән хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи бу ҝүн ҝүнортадан сонра Азәрбајҹан Республикасынын хариҹи ишләр назири Ҹејһун Бајрамовла ҝөрүшдүкдән сонра Азәрбајҹанлы һәмкары илә бирҝә мәтбуат конфрансында иштирак едиб.
Мәтбуат конфрансынын әввәлиндә хариҹи ишләр назири дејиб: “Сон бир илдә Теһран вә Бакы арасында сијаси саһәдә јүксәк сәвијјәли рәсми сәфәрләр баш вериб вә Президент ҹәнаб Пезешкиан сон бир илдә Азәрбајҹана ики дәфә сәфәр едиб; бири рәсми икитәрәфли ҝөрүш, диҝәри исә ИӘТ зирвә ҝөрүшүндә иштирак етмәк үчүн олуб. Мән дә бу сәфәри етдим вә Аллаһын изни илә, Азәрбајҹан Республикасынын һөрмәтли Президенти ҹәнаб Әлијеви вә Хариҹи Ишләр Назири Ҹејһун Бајрамову Теһранда гәбул етмәји сәбирсизликлә ҝөзләјирик.”
Дипломатик хидмәт рәһбәри, Азәрбајҹан Республикасынын Хариҹи Ишләр Назири илә бу ҝүн әлдә етдијимиз ән ваҹиб разылашманын данышыглары, мәсләһәтләшмәләри давам етдирмәк вә мүбадиләләри артырмаг олдуғуну гејд едәрәк деди: “Гаршылыглы әмәкдашлыгда бир чох ортаг ҹәһәтләримиз вә марагларымыз вар, әлбәттә ки, диалог просесиндә һәлл едилмәли олан фәргләр вә анлашылмазлыглар да вар.”
Әрагчи давам етди: “Бу, мүнасибәтләрдәки һәр һансы бир анлашылмазлығы һәлл етмәк үчүн тутдуғумуз јолдур вә бу ҝүн ики өлкәнин мүхтәлиф рәсмиләри арасында ҝөрүшләрин, сәфәрләрин вә иҹласларын башлајаҹағына вә давам едәҹәјинә гәрар вердик.”
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири, Иранын һәмишә 3+3 механизмини дәстәкләдијини вә ҝәләҹәкдә дә дәстәкләмәјә давам едәҹәјини вурғулајараг деди: “Азәрбајҹан вә Ермәнистан арасындакы мүнасибәтләрин инди јахшы бир јолда олмасындан мәмнунуг. Ики өлкә арасындакы сүлһ просесини дәстәкләјирик вә алгышлајырыг. Бу просесин нәтиҹәләриндән бири дә Азәрбајҹанын нөвбәти 3+3 ҝөрүшүнүн Бакыда, даһа сонра исә Ирәванда кечирилмәси тәклифидир. Бу, јахшы бир тәклифдир вә биз бу тәклифи дәстәкләјирик вә дүшүнүрүк ки, бу, механизми ҝүҹләндирә вә даһа еффектив едә биләҹәк јахшы бир тәшәббүсдүр.”
Хариҹи Ишләр Назири Рәшт-Астара дәмир јолу лајиһәсинин јахшы ирәлиләјиш әлдә етдијини гејд едәрәк деди: “Бу саһәдә бизимлә, Азәрбајҹан Республикасы илә Русија Федерасијасы арасында јахшы әмәкдашлыг мөвҹуддур, лазыми инвестисијалар гојулуб вә мүгавиләләр имзаланыб вә һазырда бу лајиһәнин һәјата кечирилмәси үчүн лазыми һазырлыглары ҝөрмәклә мәшғулуг. Лазыми һазырлыгларын 50 фаизиндән чоху ҝөрүлүб вә үмид едирик ки, иҹра ҝәлән ил башлајаҹаг.”
Әрагчи давам етди: “Үмумијјәтлә, ҹәнаб Бајрамова чох сәмими вә лајигли гонагпәрвәрлијинә ҝөрә тәшәккүр етмәлијик, онунла чох јахшы вә конструктив мүзакирәләр апардыг. Иран Ислам Республикасында биз Азәрбајҹанла мүнасибәтләримизи һәр ҹәһәтдән ҝенишләндирмәкдә гәрарлыјыг вә Иран-Азәрбајҹан мүнасибәтләрини даһа да инкишаф етдирмәк вә ҝенишләндирмәкдә гәрарлыјыг. Бу ҝүн ҹәнаб Президентин вә ҹәнаб Хариҹи Ишләр Назиринин иштиракы илә охшар гәтијјәт ҝөрдүјүм үчүн шадам. Әминәм ки, Иран илә Азәрбајҹан арасындакы мүнасибәтләр һәр ҝүн даһа да ҝенишләнәҹәк вә биз һеч бир башга тәрәфин бу мүнасибәтләри позмаға вә ја арзуолунмаз истигамәтә јөнәлтмәјә чалышмасына имкан вермәмәлијик.”
Әрагчи Гәзза мүһарибәсинә тохунараг деди: "Гәззадакы фәләстинлиләрә гаршы ҹинајәтләрә вә гырғынлара сон гојан һәр һансы бир аддымы, Гәзза халгына јардым ҝөстәрән һәр һансы бир һәрәкәти вә Фәләстин халгынын торпагларынын ишғалына сон гојан һәр һансы бир аддымы алгышлајырыг. Ејни заманда, инанырыг ки, һеч бир план Фәләстин халгынын өз мүгәддәратыны тәјин етмәк һүгугуна хәләл ҝәтирмәмәли вә ја өз талеји үзәриндә суверенлијинә тәсир етмәмәли вә ја азалтмамалыдыр."
Мәтбуат конфрансына давам едән Әрагчи һәр ики өлкәнин реҝионал тәһлүкәсизлијә чох ҹидди јанашдығыны вә реҝионал тәһлүкәсизлијин тәмин едилмәси үчүн әмәкдашлыға инандығыны гејд едәрәк гејд етди: "Бу истигамәтдә "3+3" механизми формалашдырылыб вә һәр ики тәрәф бу механизмә әһәмијјәт верир. Әһәмијјәтли мәгам одур ки, реҝионал тәһлүкәсизлик реҝион өлкәләри тәрәфиндән тәмин едилмәлидир вә истәнилән тәрәфдән хариҹи мүдахилә бу тәһлүкәсизлијә дағыдыҹы тәсир ҝөстәрәҹәк. Бу, бизим разылашдығымыз бир мәгамдыр вә бу әсасда әмәкдашлығымызы давам етдиририк."
