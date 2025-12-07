Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын командир мүавини: Дүшмәнләр тактикаларымызы анламаг үчүн бәдәл өдәмәлидирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын командир мүавини деди: Јарадыҹы шәкилдә ортаја гојулмуш вә мәним әнәнәви тактика вә техника адландырдығым бир чох тактика вә техниканын дүшмәндән ҝизли галмасы лазымдыр ки, онлар бу тактика вә техникалара наил олмаг үчүн бәдәл өдәмәлидирләр.
Бригада ҝенералы Кијумәрс Һејдәри, Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын әсас миссијасынын дөјүш мејданыны вә әмәлијјат сәһнәләрини планлашдырмаг вә стратежи ҹәһәтдән истигамәтләндирмәк олдуғуну билдирәрәк вурғулады: Тәбии ки, һәр мүһарибәдән вә һәр әмәлијјатдан әввәл өлкәмизин силаһлы гүввәләри өзләрини гәләбә илә дөјүш мејданына ҝәтирмәлидирләр вә демәк олар ки, бу һазырлыг үчүн ән јахшы мејдан тәлимдир.
О әлавә етди: “Бу ҝүн өлкәмизин силаһлы гүввәләриндә, 12 ҝүнлүк мүһарибәдән сонра, һазырлығымызы вә имканларымызы артырмаг үчүн бир ан белә тәрәддүд етмәдик. Бу ҝүн, бу јахынларда кечирилән тәлимин шаһиди олдуғумуз ҝүҹлү Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләриндә бу тәлимин бир нечә уникал хүсусијјәтини бөјүк милләтимизин диггәтинә чатдырмаг лазымдыр.”
Әмир Һејдәри деди: “Бу тәлимдә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Һәрби Дәниз Гүввәләриндә вә Мүдафиә Назирлијиндәки әмәкдашларымын јарадыҹы зеһнләри вә баҹарыглы әлләри тәрәфиндән тамамилә истеһсал олунмуш вә тамамланмыш силаһларын шаһиди олдуг, јәни онлар өз ајаглары үзәриндә дајана билдиләр. Мүшаһидә етдикләримиз јерли истеһсал иди.”
Хатәм әл-Әнбија (с) Мәркәзи Гәрарҝаһынын командир мүавини бүтүн нәҹиб милләтимизин бу тәлимин бүтүн һиссәләрини ҝөрә билмәсини арзуладығыны гејд едәрәк вурғулады: “Тәбии ки, јарадыҹы шәкилдә ортаја чыхан вә мәним әнәнәви тактика вә үсуллар адландырдығым бир чох тактика вә үсулларын дүшмәндән ҝизли галмасы лазымдыр ки, онлар бу тактика вә үсуллара наил олмаг үчүн бәдәл өдәмәли олсунлар.”
