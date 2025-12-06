Исраил һакимијјәти Иранын кәшфијјат нүфузунун ҝенишләнмәсиндән нараһатдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ишғал олунмуш Фәләстин әразиләринин мәркәзиндә јерләшән Бат Јам шәһәринин мери Тсефика Барот тәҹили бәјанат јајараг Исраил дахили тәһлүкәсизлик хидмәтинин (Шабак) Иранын кәшфијјат нүфузунун ҝенишләндирилмәси сәјләринин артдығыны билдирдијини ачыглајыб.
Мәлумата ҝөрә, Шабак бу шәхсләрин ҹазибәдар малијјә тәклифләри вә ја бағламаларын чатдырылмасы вә ја мәлумат топламаг кими садә миссијаларла инсанлары ҹәлб етмәјә чалышдыгларыны иддиа едир.
Барот, шәһәрин онларла сакининин һазырда Иран тәрәфләри илә реал әлагәләри олдуғуну ачыглајыб.
Бу ачыг етираф ҝөстәрир ки, Иран ишғал олунмуш Фәләстин әразиләри дахилиндә јәһудиләрлә бирбаша рабитә шәбәкәси гура билиб вә онлары әмәкдашлыға ҹәлб едиб; бу мәсәлә Тәл-Әвивин тәһлүкәсизлијини ҹидди шәкилдә шүбһә алтына алыб.
