Ислам өлкәләри Исраил режиминин гәззалылары зорла тәхлијә етмәк планы илә бағлы хәбәрдарлыг едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сәккиз Ислам өлкәсинин хариҹи ишләр назирләри Исраил рәсмиләринин Рәфаһ кечидинин биртәрәфли ачылмасы вә Гәзза сакинләринин Мисирә көчүрүлмәси илә бағлы сон ачыгламаларындан дәрин нараһатлыгларыны ифадә етдиләр вә фәләстинлиләри торпагларындан зорла тәхлијә етмәк ҹәһдләрини гәтијјәтлә рәдд етдиләр.
Сәудијјә Әрәбистаны, Мисир, Иорданија, БӘӘ, Индонезија, Пакистан, Түркијә вә Гәтәрин хариҹи ишләр назирләри бирҝә бәјанатда Исраил режиминин Гәзза сакинләрини Мисирә көчүрмәк мәгсәди илә Рәфаһ кечидини биртәрәфли шәкилдә ачмаг планынын нараһатедиҹи вә гәбуледилмәз бир аддым олдуғуну ачыгладылар.
Назирләр вурғуладылар ки, фәләстинлиләри торпагларындан зорла тәхлијә етмәк үчүн едилән һәр һансы бир ҹәһд гәбуледилмәздир вә онларын вәтәнләриндә галыб өлкәләринин јенидән гурулмасында вә инкишафында иштирак едә билмәләри үчүн шәраит јарадылмалыдыр.
Sizin rəyiniz