Пезешкиан: Каратечи ханымын уғуру Иранлы гадынларын баҹарығынын парлаг символудур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Гаһирәдә кечирилән карате үзрә дүнја чемпионатында Атуса Голшәднежадын парлаг чыхышы вә гызыл медал газанмасы мүнасибәтилә тәбрик месажы јајыб вә бу наилијјәти Иранлы гадынларын бејнәлхалг аренадакы ләјагәтинин, баҹарығынын вә ирадәсинин ајдын ҝөстәриҹиси кими дәјәрләндириб.
ИРНА-нын Президент Администрасијасына истинадла јајылан мәлумата ҝөрә, Мәсуд Пезешкиан базар ертәси јајдығы месажда Атуса Ҝүлшаднежадын Гаһирәдә кечирилән дүнја чемпионатында инамлы чыхыш едәрәк дәјәрли гызыл медал әлдә етмәсини тәбрик едиб.
Президент билдириб ки, Иран каратечи гадынларынын бөјүкләр арасында дүнја чемпионатларында илк гызыл медал газанмасы Иран халгы үчүн бөјүк вә тарихи бир гүрурдур.
О вурғулајыб ки, бу уғур Иранлы гадынларын баҹарығынын, сәјләринин вә јүксәк ирадәсинин парлаг тәзаһүрүдүр вә гадынлар мүхтәлиф саһәләрдә өз ләјагәтләрини сүбут едәрәк дүнја ареналарында ән јүксәк пилләләрдә дајанмаға гадир олдугларыны ҝөстәрибләр.
