Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын Сәнаје, Мәдән вә Тиҹарәт назиринин мүавини вә Иран Тиҹарәтин Инкишафы Тәшкилатынын рәһбәри Мәһәммәдәли Деһган Деһнәви Инкишафда олан Сәккизләр Групунун (Д-8) тиҹарәт назирләринин дөрдүнҹү иҹласында чыхыш едәрәк, сон беш ил әрзиндә Иранын гурума үзв өлкәләрлә 22 милјард АБШ доллары һәҹминдә тиҹарәт һәјата кечирдијини билдириб.
О, Теһран тәрәфиндән блокдахили игтисади әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәси истигамәтиндә ҹидди сијаси ирадәнин мөвҹуд олдуғуну вурғулајараг гејд едилиб: Мисилсиз хариҹи тәзјигләрә бахмајараг, Иран Д-8 чәрчивәсиндә конструктив әмәкдашлығыны гәтијјәтлә давам етдирир вә әминдир ки, үзв дөвләтләр хариҹи мәһдудлашдырыҹы аддымларын реҝионал игтисади әмәкдашлыг вә интеграсијаја мане олмасына јол вермәјәҹәкләр.
Тиҹарәтин Инкишафы Тәшкилатынын рәһбәри разылашманын мөвҹуд мәһдудијјәтләринә – о ҹүмләдән мәһдуд тариф ҝүзәштләринә, мәһсулларын көһнәлмиш тәснифатына вә мәншә гајдалары үзрә мүрәккәб проседурлара – тохунараг бунларын әсас манеә олдуғуну билдириб.
О тәклиф едиб ки, сазишин әһатә етдији мәһсулларын сијаһысы ҹидди шәкилдә ҝенишләндирилмәли, инзибати механизмләр исә садәләшдирилмәлидир. Бу һалда разылашма групдахили тиҹарәтин инкишафы үчүн реал вә тәсирли бир аләтә чеврилә биләр.
Деһган Деһнәви һәмчинин Д-8 Преференсиал Тиҹарәт Сазишинин даһа функсионал вә мүтәрәгги бир механизмә чеврилмәси үчүн ҝенишмигјаслы иш апарылмасы тәшәббүсүнү алгышлајыб вә бејнәлхалг тәшкилатлары техники гијмәтләндирмәләр вә баланслашдырылмыш төвсијәләрин һазырланмасы просесинә дәстәк ҝөстәрмәјә чағырыб.
