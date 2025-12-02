Венесуела АБШ-ын мүмкүн һүҹумуна ҹаваб вермәк үчүн вариантлар һазырлајыб!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Әл-Јовм хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Реутерс аҝентлији Венесуеланын АБШ-ын мүмкүн һүҹумуна ҹаваб вермәк үчүн вариантлар һазырладығыны билдириб.
Бу хәбәр Венесуеланын витсе-президенти Делси Родриҝезин АБШ-ын өлкәнин һава мәканыны мәһдудлашдырмаг ҹәһдинә тохунараг дедији вахт јајылыб.
Делси Родриҝезин билдириб: “АБШ һөкумәти мүхалифәт лидери Мариа Мачадонун Венесуела үзәриндәки сәманы бағламаг тәләбини јеринә јетирир.”
О әлавә едиб: “Бу тәҹавүзкар һәрәкәтә ҹаваб олараг, Венесуела президенти Николас Мадуро диҝәр өлкәләрдә галан венесуелалыларын ҝери гајтарылмасы вә өлкәни тәрк етмәли олан инсанлар үчүн алтернатив јоллар јаратмаг үчүн хүсуси програм әмри вериб.”
Венесуела рәсмиси вурғулајыб ки, Каракас бу ганунсуз вә өзбашына һәрәкәти дәрһал дајандырмаг үчүн бүтүн чохтәрәфли вә бејнәлхалг һүгуги механизмләри ишә салыб.
