Ливан Әл-Вәфа Партијасынын рәһбәри АБНА-ја вердији мүсаһибәдә: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт, инсан һаглары вә охшар грумлар ифлиҹ олуб / "Ҝүҹ дили" Исраилин

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Әл-Вәфа Партијасынын рәһбәри вә стратежи мәсәләләр үзрә тәдгигатчы Др. Әһмәд Әлван, АБНА Хәбәр Аҝентлијинә вердији ексклјузив мүсаһибәсиндә билдириб: “Сионист дүшмән командирләри арадан галдырмагла мүгавимәти ифлиҹ едә биләҹәјини дүшүнүр, лакин Һизбуллаһ команда ишинә, системли вә планлы варислијә әсасланыр. Һәр бир командир үчүн там һазырлыглы вә тәлим кечмиш варисләр вар вә бу сәбәбдән бу террорлар мүгавимәтин ирадәсини нәинки зәифләдиб, һәтта бу јолда давам етмәк әзмини ҝүҹләндирмишдир.”
Сионист режимин бу террорлардакы әсл мәгсәди
Ливанлы експерт вурғулајыб: “Бу террорлар вә тәҹавүзләрлә сионист режими Ливан президентлијинә хәләл ҝәтирмәк ишғалы, гејри-сабитлији вә һәтта Ливанда даһа ҝениш һәрби мүдахиләни давам етдирмәк үчүн бәһанә әлдә етмәк мәгсәдилә Ливанын өһдәликләринә әмәл етмәдијини иддиа етмәк истәјир. Әслиндә, бу режимин сон мәгсәди "Бөјүк Исраил" експансионист хәјалыны ҝерчәкләшдирмәк вә бөлҝәдәки мүгавимәти тамамилә мәһв етмәкдир.”
Террорун чәкиндирмә принсибинә тәсири
Др. Әлван вурғулады ки, бу террорлар, стратежи чәкиндирмә принсибиндә һеч бир позунту јаратмајаҹаг. Чүнки, Мүгавимәтин структуру елә гурулуб ки, һәр бир шәһидин ејни сәвијјәдә тәһлүкәсизлик вә һәрби ҝүҹә малик бир вариси олсун.
О, әлавә етди: “Буҝүнкү дүнјада "бејнәлхалг бирлик" вә "инсан һүгуглары" кими анлајышлар практик олараг мәнасыз һала ҝәлиб вә бејнәлхалг һүгуги механизмләр Америка вә Сионизмин һакимијјәти алтында ифлиҹ вәзијјәтинә дүшүб; Буна ҝөрә дә, мәзлум Ливан халгынын фәрјадына чатаҹаг һеч бир бејнәлхалг грум јохдур.
Мүгавимәтин Ҹавабы: Ҝүҹ вә Атәш Дилидир
Әл-Вәфа Партијасынын рәһбәри билдириб: “1701 сајлы Гәтнамәнин вә атәшкәс мүгавиләсинин тәтбигиндән бәри, она риајәт едән Мүгавимәт олуб, сионист режими исә беш мин дәфәдән чох ону позуб. Мүгавимәт әввәлҹә дипломатија јолуну сынады, лакин нәтиҹә вермәдикдә, ҹавабы ујғун вахта вә үсула ҝөрә тәхирә салды. Сионист режими илә гаршылашмаг үчүн ән јахшы дил ҝүҹ вә атәш дилидир вә Һизбуллаһ өзү ҹавабын вахтыны, јерини вә интенсивлијини мүәјјән едәҹәк.”
Ливан дөвләтинин вәзифәси вә Мүгавимәти тәрксилаһ етмәјин бөјүк тәһлүкәси
Др. Әлван дејиб: “Ливан дөвләти (АБШ-ын јаратдығы манеәләри үзүндән) дипломатик мәһдудијјәтләр вә ордунун реал аваданлыгларынын олмамасы сәбәби илә практик олараг һәрби мүдафиәјә гадир дејил. Буна ҝөрә дә Мүгавимәти дә тәрксилаһ етмәк планы Ливан дөвләти вә халгы үчүн бөјүк стратежи сәһвдир. Буна ҝөрә дә Ливан дөвләти, ишғалчыларын Ливан әразисиндән тамамилә ҝери чәкмәк, мәһбуслары азад етмәк вә тәҹавүзүнү дајандырмаг үчүн Сионист режиминә ҹидди тәзјиг ҝөстәрмәлидир. Ливан президенти өлкәни мүһарибәдән узаг тутмаға чалышыр, лакин сионист режим исә сүлһ ардынҹа дејилдир.”
