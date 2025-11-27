Трамп Бајдени Ағ Евин јахынлығында атышмада ҝүнаһландырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирәнин мәлуматына ҝөрә, АБШ президенти Доналд Трамп дүнән Ағ Евин јахынлығында баш верән атышмаја реаксија олараг етдији чыхышында билдириб ки, чәршәнбә ҝүнү Вашингтонда Ағ Евин јахынлығында ики Милли Гвардија үзвүнүн өлүмүнә сәбәб олан һүҹуму төрәдән шәхс 2021-ҹи илдә Әфганыстандан ҝәлиб вә кечмиш президент Ҹо Бајден администрасијасы тәрәфиндән бу шәхсин кечмиши дәгиг јохланмадан АБШ-а дахил олан милјонларла мүһаҹирләрдән биридир.
Флоридада тәтилдә олан Трамп һадисәни "террор акты" кими тәсвир едиб вә һүҹумда шүбһәлинин Әфганыстандан АБШ-а дахил олан вә 2021-ҹи илин сентјабрында Ҹо Бајден администрасијасы тәрәфиндән бураја ҝәтирилән әҹнәби олдуғуну билдириб.
Трамп иммиграсијаны тәнгид едәрәк, ону "милли тәһлүкәсизлијә ән бөјүк тәһдид" адландырыб вә әввәлки администрасијаны дүнјанын һәр јериндән 20 милјон сәнәдсиз иммигрантын лазыми проседур олмадан АБШ-а дахил олмасына иҹазә вермәкдә иттиһам едиб.
О, мөвҹуд администрасијанын Әфганыстандан АБШ-а ҝәлән бүтүн шәхсләри јенидән јохламалы олдуғуну вурғулајыб вә әлавә едиб ки, бу вәһши һүҹуму һәјата кечирән ҝүнаһкар, она дәјән ҝүллә әҝәр ону өлдүрмәсә, дәрһал мәсулијјәтә ҹәлб олунаҹаг.
Трамп дејиб: "Өлкәмиздә олмамалы олан инсанларын ганун вә гајдаја гаршы бу ҹүр һүҹумларына дөзмәјәҹәјик."
АБШ президенти һәмчинин Вашингтона даһа 500 әсҝәрин ҝөндәрилмәсини әмр етди вә бунунла да үмуми әсҝәрләрин сајы 2500-дән чох олду.
Трамп даһа әввәл сосиал медиа һесабы олан Трутһ Соҹиал-да ики әсҝәрин ағыр јараландығыны вә атышмада шүбһәлинин дә ағыр јараландығыны јазмышды. О, һүҹуму һәјата кечирәни, һәрәкәтләринә ҝөрә ағыр бәдәл өдәјәҹәк бир һејвана бәнзәтди.
