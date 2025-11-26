Голани сәләфи террорчулары Суријанын сабиг сүнни мүфтисинә ишҝәнҹәләр верир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәалума Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Сурија Милли Азадлыг Партијасынын рәсмиси Маһмуд Мәвалид, өзүнү Сурија президенти елан едән сәләфи террорчу, Әбу Мәһәммәд Голанијә бағлы вәһһаби террорчулар тәрәфиндән һәбс едилән өлкәнин кечмиш мүфтиси Шејх Әһмәд Бәдрәддин Һәсунун физики вәзијјәтинин јахшы олмадығыны ачыглајыб.
О, әлавә едиб ки, Шејх Һәсунун физики вәзијјәтинин критик олмасы Голани сәләфи террорчулары тәрәфиндән һәбс олунаркән ишҝәнҹәләрә мәруз галмасы илә бағлыдыр.
Мәвалид билдириб ки, Шејх Һәсунун һазырда Суријадакы медиа камераларындан узаг вә хәбәрсиз бир евә көчүрүлүб.
Гејд етмәк лазымдыр ки, Шејх Һәсун, бир нечә ај әввәл сәләфи террорчу Голани үнсүрләри тәрәфиндән һәбс едилиб. Онун һәбсинин һүгуги сәбәбләри һәләлик ајдын дејил, чүнки о, кечмиш Сурија һөкумәтинин мүфтиси вәзифәсиндә чалышыб вә һәрби вә ја иҹрачы вәзифә тутмајыб.
