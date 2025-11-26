Дүнјанын ән чох тиражлы гәзетинин 12 ҝүнлүк мүһарибә һаггында мәлуматы; "Инди тәшәббүс Теһранын әлиндәдир"

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јапонијанын ҝениш тиражлы гәзети "Јомиури Шимбун" Исраил вә АБШ-ын Иран Ислам Республикасына гаршы 12 ҝүнлүк мүһарибәсини вердији бир һесабатда "гәләбәсиз" мүһарибә кими тәсвир етмиш вә белә гејд етмишдир: "Вашингтон вә Тәл-Әвив јалныз бу гәдәр ирәлиләјә билдиләр".
"Јомиури Шимбун" гәзетинин мүхбири вә аналитикинин сөзләринә ҝөрә, 2015-ҹи илдән 2018-ҹи илә гәдәр Теһранда гәзетин мүхбири кими иштирак едән Кенжи Наканиши; Иран Ислам Республикасы илә сионист режими арасында 12 ҝүнлүк мүһарибәнин Исраил вә АБШ-ын иштиракы илә Иранын нүвә објектләринин бомбаланмасына вә даһа сонра өлкә президенти Доналд Трампын Иранын үч нүвә објектинин "тамамилә мәһв едилдији" иддиасына истинад едән бир мәгаләдә јазыб:
“Иран, шүбһәсиз ки, зәифлик ҝөстәрди, лакин диҝәр тәрәфдән, Исраил вә АБШ-ын јалныз бу гәдәр ирәлиләјә билдикләрини демәк олар. Иран Исраилдән 75 дәфә бөјүкдүр вә әһалиси доггуз дәфә чохдур. 170.000-дән аз әсҝәри олан Исраилин 610.000-дән чох әсҝәри олан Ирана гошун ҝөндәрмәк үчүн демәк олар ки, һеч бир јолу јохдур. Ејни шеј һәтта Ирагын ишғалындан сонра һәлә дә батаглығын аҹы хатирәләрини јашајан бир өлкә олан АБШ үчүн дә кечәрлидир.”
Һесабатын диҝәр бир һиссәсиндә Јапонијанын Еһиме префектурасынын Матсујама шәһәриндәки Гәрби Асија Стратежи Арашдырмалар Институтунун баш тәдгигатчысы Такуја Мураками һесаб едир ки, 12 ҝүнлүк мүһарибә Теһранын дөзүмлүлүјүнү вә әзмкарлығыны ҝөстәрди. Иранын нүвә потенсиалынын мәһв едилиб-едилмәмәсинин објектләрин мәһв едилмәси илә һеч бир әлагәси јохдур. Бүтүн сентрифугалар мәһв едилсә белә, Иранын онлары гурмаг габилијјәти олдуғу мүддәтҹә онлары тәкрар-тәкрар гура биләр. Нәтиҹәдә, Иранын нүвә потенсиалы көклү олараг сырадан чыхмајыб.
Муракаминин тәһлили һәмчинин вурғулајыр ки, "Иранын гуру гүввәләри әсасән тохунулмаз галыр вә јүксәк рүтбәли командирләрин өлдүрүлмәсинә бахмајараг, онлары јениләри илә әвәз едә билир, буна ҝөрә дә команданлыг зәнҹири узун мүддәт ифлиҹ олмур".
Хариҹи Әлагәләр Шурасынын кечмиш президенти Ричард Һаас, "Јомиури Гуартерлј" гәзетинин 2025-ҹи илин пајыз сајында Гәрби Асија бөһранында тәшәббүсүн артыг Ирана кечдијини иддиа едир.
Онун сөзләринә ҝөрә, "Биринҹи мәрһәлә Исраилин Ирана һүҹуму, икинҹи мәрһәлә исә АБШ-ын бу һүҹума мүдахиләси иди вә инди Јахын Шәрг бөһраны үчүнҹү мәрһәләјә гәдәм гојуб. Әввәлки ики мәрһәләдә тәшәббүс Исраил вә АБШ-ын әлиндә иди, лакин инди тәшәббүс Ирана кечиб".
Һаас һесаб едир ки, “нүвә објектләринин мәһв едилмәси сәјләри уғурсузлуға дүчар олаҹаг вә Иран режиминин деврилмәси дә чәтиндир. О, Иранын дәниз нәглијјатыны позмаг кими дәрһал тәдбирләр ҝөрәҹәјинин еһтималынын аз олдуғуну, лакин Иран рәһбәрлијинин дахили структурунун ҝүҹләндирилмәсинә диггәт јетирәҹәјини прогнозлашдырыр”.
