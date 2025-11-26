Пакистан гырыҹы тәјјарәләр илә Әфганыстана һава һүҹумлары тәшкил едиб, 10 нәфәр гәтлә јетирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һөкумәт мәнбәләринә ҝөрә, чәршәнбә ахшамы сәһәр тездән Пакистан гырыҹы тәјјарәләринин Әфганыстандакы әразиләрә ендирдији һава һүҹумларында ән азы 10 нәфәр һәлак олуб, диҝәрләри исә јараланыб.
Әфганыстан һөкумәтинин рәсмиси "Әл-Ҹәзирә"јә билдириб ки, Хост әјаләтиндә Пакистанын һава һүҹумунда гадынлар вә ушаглар да дахил олмагла 10 мүлки шәхс һәлак олуб.
Мүхбир һава һүҹумунун Кәрбаз рајонуну һәдәф алдығыны изаһ едиб.
Әфганыстан һөкумәтинин рәсмиси дә "Әл-Ҹәзирә"јә билдириб ки, өлкәнин ҹәнуб-шәргиндәки Пактија әјаләтиндә һава һүҹумунда дөрд нәфәр јараланыб.
Әфганыстан һөкумәтинин рәсмиси һәмчинин гејд едиб ки, Исламабад бу јахынларда Истанбулда кечирилән данышыглар заманы әлдә едилән атәшкәс разылашмасыны позуб.
Бу һава һүҹумлары Әфганыстан сәрһәди јахынлығындакы полис бөлмәсинә силаһлыларын һүҹумунда үч Пакистан тәһлүкәсизлик ишчисинин өлдүрүлмәсиндән сонра баш вериб.
Сәрһәд полис бөлмәси Әфганыстанла һәмсәрһәд олан Хајбер Пахтунхва әјаләтинин пајтахты Пишавәрдә орду дүшәрҝәсинин јахынлығындакы сых бир әразидә јерләшир. Һүҹума ҝөрә һәләлик һеч бир груп мәсулијјәти өз үзәринә ҝөтүрмәјиб.
Бөлҝәдә әввәлләр Пакистан илә Әфганыстандакы Талибан һөкүмәти арасында дөјүшләр баш вериб. Пакистан тәрәфи бу гыса дөјүшләрин әсас ҝүнаһкары кими Талибан һөкүмәтинин олдуғу ҝөстәриб вә бу, ики өлкә арасында мүнасибәтләр ҝәрҝинләшиб. Исламабад Кабулу Талибанын 2021-ҹи илдә һакимијјәтә гајытмасындан бәри Пакистан Талибанынын Әфганыстан дахилиндә сәрбәст фәалијјәт ҝөстәрмәсинә иҹазә вермәкдә иттиһам едир.
