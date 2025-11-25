Иранлы досент АБШ-да сахланылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-нин Ҹон Һопкинс Университетинин профессору Вәли Нәср базар ертәси ҝеҹә ачыглама верәрәк билдириб ки, Оклаһома Университетиндә Иран үзрә тәдгигатлар саһәсиндә чалышан досент Вәһид Абидини АБШ Миграсија вә Ҝөмрүк Идарәси тәрәфиндән сахланылыб.
Мәлумата ҝөрә, Оклаһомадакы Борн Бејнәлхалг Тәдгигатлар Коллеҹинин досенти олан Абидини Вашингтонда кечириләҹәк Гәрби Асија Арашдырмалары Ассосиасијасынын топлантысына јолланаркән Миграсија вә Ҝөмрүк Идарәсинин әмәкдашлары тәрәфиндән әсассыз шәкилдә һәбс едилиб.
