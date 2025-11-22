Бәгаји: Гаһирә анлашмасы ләғв едилиб / Теһран јени гәтнамәјә ҹаваб верәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү БАЕА-нын Губернаторлар Һејәтиндә Иран әлејһинә гәбул олунмуш гәтнамәјә мүнасибәт билдирәрәк дејиб: Атылан аддым гаршы мүтләг шәкилдә тәрәфимиздән ҹавабландырылаҹаг.
О әлавә едиб: Аҝентлијә рәсми мәктубла билдирилиб: Иранын хош нијјәти вә Аҝентликлә нисбәтән узунмүддәтли данышыглар нәтиҹәсиндә әлдә едилмиш “Гаһирә анлашмасы” Теһран тәрәфиндән артыг ләғв олунмуш һесаб едилир вә башга аддымлар да ҝүндәмдәдир.
О гејд едиб: Сөзүҝедән гәтнамә бејнәлхалг бир гурумдан ачыг шәкилдә АБШ вә үч Авропа өлкәсинин өз мәгсәдләри үчүн суи-истифадә едилмәсидир.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү вурғулајыб: Бу гәтнамә һүгуги бахымдан чох зәифдир. Чүнки өз әсасыны елә бир аддыма бағлајыб ки, һәмин аддымы Авропа үчлүјү вахтилә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында ирәли сүрмүшдү, лакин бу аддым бизим фикримизҹә вә дүнја иҹтимаијјәтинин әһәмијјәтли бир һиссәсинин, о ҹүмләдән Тәһлүкәсизлик Шурасынын ики даими үзвүнүн бахышына ҝөрә, батилдир.
