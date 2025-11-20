Иран дүнјанын ән бөјүк хурма ихраҹатчысыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хурма үзрә милли ишчи групунун үзвү Әбүлгасим Мәһәммәдзадә билдириб: “Иран илдә 1,5 милјон тон хурма истеһсалы, 300 мин һектардан артыг әкил саһә вә 430 мин тон ихраҹ һәҹми илә бу мәһсулун дүнјада ән бөјүк ихраҹатчысыдыр.”
О, гејд едиб: “Иран илдә 430 мин тон хурма ихраҹ етмәклә дүнјанын ән бөјүк ихраҹатчысы сајылыр. Онун ардынҹа Сәудијјә Әрәбистаны 390 мин тон, Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри исә 330 мин тон ихраҹла нөвбәти јерләри тутур. Иранын хурма ихраҹынын дәјәри тәхминән 430 милјон доллар мәбләғиндә гијмәтләндирилир.”
