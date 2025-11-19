Бәгаји: Иранла АБШ арасында һеч бир данышыглар просеси јохдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү АБШ президентинин дүнән Иранла данышыгларла бағлы иддиасы илә бағлы журналистләрин суалларына ҹаваб олараг билдириб: "Һазырда Иранла АБШ арасында һеч бир данышыглар просеси јохдур."
Исмајыл Бәгаји АБШ-ын дәфәләрлә вердији вәдләри позмасы вә һәддиндән артыг тәләбләр етмәси тарихинә ишарә едәрәк вурғулајыб: “Хариҹи Ишләр назиринин дәфәләрлә вурғуладығы кими, данышыгларын гаршылыглылығына инанмајан, Ирана гаршы һәрби тәҹавүз вә иранлы ушагларын өлдүрүлмәсиндәки сәһвләри илә өјүнән вә ачыг шәкилдә өз тәләбләрини диктә етмәјә чалышан бир тәрәфлә данышыглар апармағын һеч бир мәнтиги әсасы јохдур.”
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү өлкәмизин Президентинин Сәудијјә Әрәбистаны Вәлиәһдинә ҝөндәрдији месаж вә бунун Сәудијјә Әрәбистаны Вәлиәһдинин АБШ-а сәфәри илә әлагәси илә бағлы башга бир суала ҹаваб олараг билдириб:
"Өлкәмизин Һәҹҹ вә Зијарәт Тәшкилатынын јени рәһбәри тәрәфиндән чатдырылан Президентин Сәудијјә Әрәбистаны Вәлиәһдинә ҝөндәрдији месаж јалныз икитәрәфли мәзмуна малик иди вә Иран Ислам Республикасынын өтән илки Һәҹҹ мәрасими заманы иранлы зәвварлара ҝөстәрилән хидмәтләрә ҝөрә Сәудијјә Әрәбистанына миннәтдарлығыны вә бу илки Һәҹҹ мәрасиминин уғурла кечирилмәси үчүн әмәкдашлығын вә координасијанын давам етдирилмәсинин ваҹиблијини еһтива едирди."
Sizin rəyiniz