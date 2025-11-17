ИИР биринҹи витсе-президенти вә Русијанын Баш назири Москвада ҝөрүшдү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата әсасән, Иран Ислам Республикасы Президентинин биринҹи витсе-президенти бу ҝүн (базар ертәси) Москваја сәфәри чәрчивәсиндә Русијанын Баш назири илә ҝөрүшәрәк икитәрәфли әмәкдашлығын инкишаф етдирилмәси барәдә данышыглар апарыб.
Мәһәммәдрза Ариф Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв өлкәләрин баш назирләринин 24-ҹү иҹласында иштирак мәгсәдилә Москваја сәфәр едиб вә рәсми сәфәринин илк програмы чәрчивәсиндә Русијанын Баш назири Михаил Мишустин илә ҝөрүшүб.
Ариф Теһран вә Москванын БРИКС, Шанхај вә Аврасија Игтисади Иттифагы кими реҝионал вә бејнәлхалг механизмләрдә ортаг үзвлүјүнү вә әмәкдашлығыны гејд едәрәк билдириб: Бу тәшкилатлар бөјүк потенсиала маликдир вә ики өлкәнин бу чәрчивәдә әмәкдашлығы мүнасибәтләри даһа да инкишаф етдирмәјә имкан верә биләр.
Иранын биринҹи витсе-президенти, 2024-ҹү ил декабр ајында Иран Президенти Мәсуд Пезешкианын Москваја сәфәри заманы Теһран вә Москва арасында имзаланмыш һәртәрәфли стратежи мүгавиләјә ишарә едәрәк дејиб: Бу сәнәд ики өлкә арасында әлагәләрин ән јүксәк сәвијјәјә чатдырылмасы вә инкишаф етдирилмәси үчүн јол ҝөстәриҹисидир.
Ариф даһа сонра Иран Ислам Республикасы вә Русија Федерасијасы арасында информасија тәһлүкәсизлији саһәсиндә әмәкдашлыг сазишинин јекунлашмасына тохунараг, кибермәканда ики өлкәјә гаршы ортаг тәһдидләрә диггәт чәкиб вә һәјати әһәмијјәтли инфраструктурун горунмасы үчүн мөвҹуд проседурларын асанлашдырылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Русијанын Баш назири исә Русија Федерасијасынын гоншулуг принсипләри әсасында Иран Ислам Республикасы илә әлагәләри мөһкәмләндирмәк нијјәтиндә олдуғуну билдирәрәк һәртәрәфли стратежи мүгавиләјә истинад едиб вә бу сәнәд чәрчивәсиндә әлдә олунмуш разылашмаларын иҹрасына хүсуси диггәт јетирилдијини гејд едиб.
О, һәмчинин Иран вә Аврасија Игтисади Иттифагы арасында азад тиҹарәт сазишинин гүввәјә минмәсинә диггәт чәкәрәк дејиб: Бу сазиш икитәрәфли тиҹарәт мүбадиләсини артырмаг үчүн имканлар јарадыр.
Мишустин Шимал-Ҹәнуб Нәглијјат Дәһлизини Аврасија реҝиону үчүн стратежи маршрут адландырараг јүк транзитинин ҝүҹләндирилмәси вә тәләб олунан инфраструктурун тамамланмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
Иранын Русијадакы сәфири ҝөрүш барәдә ИРНА-ја ачыгламасында билдириб ки, ҝөрүшүн әсас ҝүндәлији икитәрәфли игтисади әлагәләрдир.
Sizin rəyiniz