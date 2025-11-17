Qianwen; АБШ-ын ChatGPT-си үчүн Јени Чин Рәгиби

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Чинин технолоҝија нәһәнҝләриндән бири, габагҹыл ачыг мәнбә моделинә әсасланараг, АБШ-ын ChatGPT кими хидмәтләрә ҹидди рәгиб олан "Qianwen" сүни интеллект програм тәминатыны тәгдим етмәклә глобал сүни интеллект рәгабәтиндә ҝүҹлү бир мөвгејә доғру јени бир аддым атды.
Чинин "Алибаба" ширкәти бу ҝүн (базар ертәси) Global Times журналында дәрҹ етдији ачыгламада "Tongyi Qianwen" (Qwen) вә ја "Мин Мүдриклик Суалы" тәтбиг програм тәминатынын јени сынаг версијаларынын бурахылдығыны елан етди; бу аддым ширкәти истеһлакчы јөнүмлү сүни интеллект базарында даһа ҹидди рәгабәтә чевирәҹәк.
Бәјанатда әлавә олунур ки, дүнјанын ән габагҹыл ачыг мәнбә модели олан " Qianwen 3" модели истифадә едиләрәк һазырланмыш бу програм, һәмчинин пулсуз ҝириш тәклиф етмәклә вә мүхтәлиф ҝүндәлик хидмәтләрлә интеграсија етмәклә ChatGPT илә бирбаша рәгабәт апармағы һәдәфләјир.
Алибаба Kлоуд нүмајәндәсинин сөзләринә ҝөрә, истифадәчиләр јалныз бир әмрлә санијәләр әрзиндә там тәдгигат һесабаты ала вә автоматик олараг чохсәһифәли ПоверПоинт фајлы јарада биләрләр.
Бундан әлавә, бу Чин програм тәминаты Ҝооҝле Ҝемини, ChatGPT вә Grac кими апарыҹы глобал моделләрә гаршы реал вахт инвестисија стратеҝијасы јарышмасында галиб ҝәлиб.
Бу бәјанат Ағ Евин ачыгламасында Алибаба-нын АБШ-а гаршы мүбаризәдә Чин ордусуну техники ҹәһәтдән дәстәкләдијини иддиа етмәси илә јанашы, Пекинин "Чин һөкумәтинин гануна ујғун олараг мәхфилијин вә мәлумат тәһлүкәсизлијинин горунмасына бөјүк әһәмијјәт вердијини вә ширкәтләри һеч вахт гануну позан шәкилдә мәлумат топламаға вә ја сахламаға мәҹбур етмәдијини вә ја мәҹбур етмәјәҹәјини" вурғуламасы илә бағлыдыр.
Ејни шәкилдә, Алибаба ачыгламасында Чин ширкәтинин имканларыны ҝенишләндирмәк үчүн јер вә хәритәләр, јемәк сифариши, билет сифариши, офис аләтләри, тәһсил, алыш-вериш вә сәһијјә кими хидмәтләри бу програм тәминатына гошмаг нијјәтиндә олдуғуну әлавә едиб.
Ширкәт һәмчинин бу моделин хариҹдәки популјарлығындан истифадә етмәк вә глобал базарда ChatGPT илә бирбаша рәгабәт апармаг үчүн Qianwen тәтбигинин бејнәлхалг версијасынын тезликлә истифадәјә вериләҹәјини ачыглајыб.
Бу тәтбиг програмынын әсасыны тәшкил едән Чин модели узун мүддәтдир Чинин ачыг мәнбә екосистеминин сүтунларындан бири кими таныныр вә тәртибатчылар вә ширкәтләр арасында ән јүксәк истифадә нисбәтинә маликдир.
