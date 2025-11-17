Лавров вә Әрагчинин телефон данышығынын әсас мөвзулары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијанын Хариҹи Ишләр Назирлијинин хәбәр порталы мәлумат вериб ки, бу өлкәнин хариҹи ишләр назири телефон данышығында иранлы һәмкары илә реҝионал мәсәләләр вә Губернаторлар Һејәти Шурасынын иҹласы илә бағлы фикир мүбадиләси апарыб.
Иран тәрәфинин тәшәббүсү илә баш тутан телефон данышығында Сејид Аббас Әрагчи вә Серҝеј Лавров Әфганыстан вә Пакистан арасындакы ихтилафларын сијаси вә дипломатик васитәләрлә һәллинә јардым ҝөстәрилмәсинин ваҹиблијини вурғулајыб, һәмчинин реҝионун диҝәр мүһүм мәсәләләри барәдә дә мүзакирәләр апарылыб.
Телефон данышығы заманы ики өлкәнин хариҹи ишләр рәһбәрләри Гәзза золағында бејнәлхалг һүгуг вә бејнәлхалг ганунлар әсасында дајаныглы сүлһүн әлдә едилмәсинин әһәмијјәтини дә гејд едибләр.
Русијанын Хариҹи Ишләр Назирлији билдириб ки, сөһбәт заманы Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлијинин Губернаторлар Һејәти Шурасынын иҹласы башламаздан әввәл Иранын нүвә програмы илә бағлы “заманлашдырылмыш координасијалар” да һәјата кечирилиб.
Хатырладаг ки, Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Әрагчи БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында Фәләстинлә бағлы АБШ вә Авропа өлкәләринин фәалијјәтинә, һәмчинин Гәзза вә Фәләстин халгына бејнәлхалг гәјјумлуг тәтбиг олунмасына ҝәтириб чыхара биләҹәк гәтнамә лајиһәсинин тәгдим едилмәсинә ишарә едәрәк билдирмишди ки, белә тәшәббүсләр Фәләстин халгынын мүстәгиллик вә өз мүгәддәратыны тәјинетмә принсипләри илә зиддијјәт тәшкил едир вә мүвәффәгијјәт газанмасы мүмкүн дејил.
Лавров исә телефон данышығыны алгышлајараг Москванын икитәрәфли мәсләһәтләшмәләрин вә реҝионал мүзакирәләрин давам етдирилмәсинә һазыр олдуғуну, һәмчинин коллектив тәһлүкәсизлијин горунмасы үчүн реҝион өлкәләринин әмәкдашлығынын әһәмијјәтини вурғуламышды.
