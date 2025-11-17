Мадуронун АБШ вә Тринидад вә Тобагонун бирҝә һәрби тәлиминә реаксијасы

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела президенти АБШ вә Тринидад вә Тобаго илә кечирилән бирҝә һәрби тәлими мәсулијјәтсиз адландырыб вә өлкә вәтәндашларыны буна гаршы етираз етмәјә чағырыб.
Мадуро өз тәрәфдарларындан Венесуеланын шәргиндә вә Тринидад вә Тобаго илә сәрһәд бөлҝәсиндә һәрби тәлимин кечирилдији вахт күчәләрә чыхараг етираз аксијалары кечирмәләрини истәјиб.
О, јерли мәрасимдә чыхышы заманы әлавә едиб ки, Тринидад һөкумәти јенидән Суҹре штатына јахын сулары маневр үчүн сечиб вә бу маневрин мәгсәди мүстәгил бир республиканы һәдәләмәкдир.
