  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Мадуронун АБШ вә Тринидад вә Тобагонун бирҝә һәрби тәлиминә реаксијасы

17 noyabr 2025 - 18:14
Xəbər kodu: 1751316
Source: İRNA
Мадуронун АБШ вә Тринидад вә Тобагонун бирҝә һәрби тәлиминә реаксијасы

Мадуро өз тәрәфдарларындан Венесуеланын шәргиндә вә Тринидад вә Тобаго илә сәрһәд бөлҝәсиндә һәрби тәлимин кечирилдији вахт күчәләрә чыхараг етираз аксијалары кечирмәләрини истәјиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Венесуела президенти АБШ вә Тринидад вә Тобаго илә кечирилән бирҝә һәрби тәлими мәсулијјәтсиз адландырыб вә өлкә вәтәндашларыны буна гаршы етираз етмәјә чағырыб.

Мадуро өз тәрәфдарларындан Венесуеланын шәргиндә вә Тринидад вә Тобаго илә сәрһәд бөлҝәсиндә һәрби тәлимин кечирилдији вахт күчәләрә чыхараг етираз аксијалары кечирмәләрини истәјиб.

О, јерли мәрасимдә чыхышы заманы әлавә едиб ки, Тринидад һөкумәти јенидән Суҹре штатына јахын сулары маневр үчүн сечиб вә бу маневрин мәгсәди мүстәгил бир республиканы һәдәләмәкдир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha