АБШ-да мигрантлара гаршы дөвләт сәвијјәсиндә јени репресијалар башланылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији Мәлумата ҝөрә, АБШ Дахили Тәһлүкәсизлик Назирлији өлкәнин федерал гүввәләринин ганунсуз мигрантларын һәбсинә јөнәлмиш ҝенишмигјаслы әмәлијјата башладығыны ачыглајыб.
Назирлик әмәлијјата ҹәлб олунан гүввәләрин сајы вә ја һәбс едиләнләрин сајы барәдә тәфәррүатлар вермәјиб, лакин штат һакимијјәтләрини тәгсиркар һесаб едәрәк билдириб ки, Шимали Каролина федерал ганунлары тәтбиг едәрәк мигрантларын һәбсиндән имтина едиб.
Доналд Трампын АБШ президенти кими јенидән вәзифәјә ҝәлмәсиндән бәри, мигрантлара гаршы тәһлүкәсизлик тәдбирләри вә гејри-гануни һәбс һалларынын әксәр штатларда артдығы мүшаһидә олунур.
