Иранлы таеквондочу ханым әр-Ријадда гызыл медал газанды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Ислам Һәмрәјлик Ојунларынын таеквондо јарышларынын илк ҝүнү, Иран Ислам Республикасынын гадын теквандочуларындан олан Сајна Кәриминин гызыл, һәмчинин ики таеквондочымыз бүрүнҹ медал газанмасы илә баша чатыб.
46 кг чәки дәрәҹәсиндә чыхыш едән Сајна Кәрими Газахыстандан Погантсова, Түркијәдән дүнја чемпиону Әминә Гогбакан вә Ниҝердән Марима Зәкри үзәриндә гәләбә газанараг финала јүксәлиб.
Финал гаршылашмасында о, Азәрбајҹан Республикасынын тәмсилчиси Минајә Әкбәрова илә үз-үзә ҝәлиб вә ики раунд ардыҹыл үстүнлүк әлдә етмәклә рәгибини мәғлуб едиб. Бунунла, о, Иран таеквондочуларынын Әр-Ријаддакы илк гызыл медалыны газаныб.
