Бразилијада, Ханым Фатимәи Зәһранын (сәламуллаһи әлејһа) адына, 15 мәртәбәли бина гәдәр һүндүр олан, дүнјанын ән бөјүк һејкәли ачылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 15 мәртәбәли бина гәдәр һүндүр олан јени һејкәл, ҝениш бир дүзәнлијин ортасында, "бу әрази сакинләринин Фатима Анаја олан сәдагәтини еһтирамла хатырламаг" үчүн уҹалыр.
Мәлумата ҝөрә, бу һејкәл Нју-Јоркдакы Азадлыг Һејкәлиндән вә Рио-де-Жанејродакы Хиласкар Мәсиһ һејкәлиндән даһа һүндүрдүр.
Һејкәлин тамамланмасы бир ил беш ај чәкиб вә 30-дан чох нәфәрдән ибарәт бир груп бу әсәрин әрсәјә ҝәлишиндә иштирак едиб. Ејни заманда, әтрафында зәвварлар үчүн хидмәтләрлә тәҹһиз олунмуш јени бир меһраб да тикилиб.
“Бизим Фатимә Ханым” ады, Португалијанын Фатима шәһәриндә О, Һәзрәтин тәҹәллисини мүшаһидә едәнләр тәрәфиндән О Ханыма верилән титулдур.
Фатимә, Португалијанын Лиссабон шәһәриндән 142 км шималда јерләшән бир кәнд вә рајондур. Шәһәр дүнјанын ән ваҹиб католик зијарәтҝаһларындан бири олмагла мәшһурдур вә Иса Мәсиһин анасы Мәрјәм Анаја мәхсусдур.
Һәр ил бу мәкан, дүнјанын һәр јериндән дуа етмәк, шәфа диләмәк вә руһларыны тәмизләмәк үчүн ҝәлән милјонларла зәввар вә туристи гәбул едир. Мөвзу бир һекајәдән вә бөјүк бир мөҹүзәнин баш вермәсиндән, “Оур Ладј оф тһе Росарј” јәни "Тәсбеһчи Ханымымыз" кими танынан нурлу бир ханым, үч чобан ушағынын ҝөзү гаршысында зүһур едир вә онларла данышыр.
Һәзрәти Фатима Ананы (сәламуллаһи әлејһа) ҝөрән һәмин о үч чопан ушаглар
Тарихә ҝөрә, 1917-ҹи илдә вә бир нечә ај әрзиндә бу ушаглар "Бизим Ханымымыз Фатима"-нын Мәрјәм Ананын зүһурунун шаһиди олублар. Ханымын сонунҹу мүшаһидә олунмасы мөҹүзә илә баш вериб вә ән азы 60-70 мин инсан О, Һәзрәти мүхтәлиф формаларда ҝөрдүјүнү билдирибләр. Бу һадисә, Христиан вә Католик дүнјасында "Ҝүнәшин Рәгс Етдији Ҝүн" кими танынан бир мөҹүзә илә мүшајиәт олунан һадисәдир. Һадисәдән дәр һал сонра Католик килсәси вә Ватикан тәрәфиндән адыны Фатима дејән, әлиндә тәсбиһ тутмуш бу нурлу ханымын һәзрәт Мәрјәм Ана олдуғу ҝүндәмә ҝәтиздирилиб.
