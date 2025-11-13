Сионист режимин Гәзза вә Иордан Чајынын Гәрб Саһилләринә гаршы тәҹавүзүнүн ҝүҹләнмәси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинин Шәһаб Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Сионист режим бир даһа Гәзза мүһарибәсинә сон гојмаг үчүн имзаланмыш атәшкәс мүгавиләсини позараг Гәззанын мүхтәлиф әразиләринә гаршы тәҹавүзүнү давам етдирир. Белә ки, сионистләр дүнән ҝеҹә Гәзза вә Хан Јунис шәһәрләринин шәрг әразиләрини бомбалајыблар.
Бу сәһәрдән етибарән сионист ордусунун дөјүш тәјјарәләри вә артиллеријасы Гәззанын шәрг әразиләрини, хүсусән дә Әл-Туффаһ әразисини вә Хан Јунисин шәргини һәдәфә алыб.
Сионист дөјүш тәјјарәләри һәмчинин Гәзза золағынын шималындакы "Бејт Лаһија" шәһәринә дә һава һүҹумлары едибләр.
Јерли мәнбәләр билдириб ки, сионист гүввәләри Тубас, Әнбата, Бәла, Гарјут вә Дејр әл-Гәсун шәһәрләринә зиреһли техника илә басгын едиб.
Ишғалчы сионист режим ордусу Дејр әл-Гәсунда Јәһја Әбу Аишә, Әһмәд Әбу Сәид вә Һади Бәдран адлы үч фәләстинли ҝәнҹи һәбс едиб, Гарјутда исә Мәһәммәд Салаһ адлы бир ҝәнҹ евинә һүҹум етдикдән сонра һәбс едилиб.
Ејни заманда, сионист ордусунун хүсуси бөлмәси әл-Биреһ шәһәриндәки Үмм әл-Шәраит әразисинә сохулараг Ибраһим әл-Тари адлы бир ҝәнҹи һәбс едиб.
Мәлуматларда һәмчинин сионист мәскунларын Рамаллаһын шималындакы әл-Тал бөлҝәсиндә бир Фәләстин вәтәндашына атәш ачараг ону јараладығы билдирилир. Һебронун ҹәнубунда ишғалчы гүввәләр "Дура" шәһәринә һүҹум едәрәк фәләстинлиләри күтләви шәкилдә һәбс едибләр.
Sizin rəyiniz