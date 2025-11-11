Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Новости хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, тәгаүддә олан АБШ ордусунун полковники Лоренс Уилкерсон вурғулајыб ки, әҝәр Украјна президенти Володимир Зеленски Буҝатти илә дүнјанын һәр јериндәки виллаларындан биринә гачмаса, Миладдан әввәл өлдүрүләҹәк.
О, әлавә едиб: “Мән садәҹә Зеленскинин әтрафындакы насистләрин дәстәјини неҹә итирәҹәјини ҝөзләјирәм. О, ја дүнјанын һәр јериндәки виллаларындан биринә гачаҹаг, ја да өлдүрүләҹәк. Мән бу ики һадисәдән биринин Миладдан әввәл баш верәҹәјини прогнозлашдырырам.”
Уилкерсон билдириб: “Дүшүнмүрәм ки, Зеленски узун мүддәт гала биләр. Онун әтрафы мүһарибәнин өн ҹәбһәсиндә олмајан вә дөјүшмәјән бир дәстә сағчы екстремистдир.”
