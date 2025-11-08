Еһуд Барак түғјан етди. Нетанјаһоја гаршы Исраилдә вәтәндаш итаәтсизлијинә чағырыш

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраилин кечмиш баш назири вә мүһарибә назири Еһуд Барак Баш назир Бенјамин Нетанјаһунун кабинетини тәнгид едәрәк, ону "коррупсијалашмыш, иргчи вә режими бирлијә вә ислаһатлара апара билмәјән" адландырды вә о, игтидарын сүгутуна гәдәр ачыг вәтәндаш итаәтсизлијинә чағырды.
"Ма'арив" гәзетиндә дәрҹ олунмуш мәгаләдә Барак билдириб ки, һазыркы бөһран "сағ вә сол арасында дејил, демократик Исраил илә мүстәгиллик елан етмәјә садиг олан сионизм вә сионизмин вә Исраилин мәһвинә апаран коррупсијалашмыш дини диктатура арасында мүнагишәдир".
О, әлавә едиб: "Биз ики сечимлә гаршылашырыг вә үчүнҹү сечим јохдур: ја там чөкүш вә тәнәззүл, ја да әсл ислаһат вә инкишаф. Орта јол јохдур".
Барак Нетанјаһунун кабинетини "үсјанкар, ганунсуз вә дахили мараглара зидд һәрәкәт едән" кими тәсвир едиб вә "ади һәлләр артыг тәсирли дејил вә буна гаршы тәҹили тәдбирләр ҝөрүлмәлидир" дејә вурғулајыб.
О, "мәғлуб кабинети" девирмәк үчүн Ганди вә Мартин Лүтер Кингин һәрәкәтләрини нүмунә ҝөтүрәрәк динҹ вәтәндаш итаәтсизлији кампанијасына чағырыб вә хәбәрдарлыг едиб ки, бу кабинетин ишинә давам етмәси "тәһрик, нифрәт, хәзинәни талан етмәк вә Али Мәһкәмәјә гаршы һөрмәтсизлик" кими тәсвир етдији шејләрә ҝөрә "Исраилин мөвҹудлуғуна ән бөјүк тәһлүкә"дир.
