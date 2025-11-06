Әрагчи: АБШ-нин биртәрәфли сијасәтинә гаршы Чин, Иран вә Русија арасында конструктив әмәкдашлыг ваҹибдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи бу ҝүн, чәршәнбә ҝүнү Чин Халг Республикасынын хариҹи ишләр назири Ван Ји илә телефон данышығы заманы икитәрәфли мүнасибәтләрин сон вәзијјәти, һәмчинин реҝионал вә бејнәлхалг һадисәләр барәдә фикир мүбадиләси апарыб.
Әрагчи, Чин тәрәфиндән БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында “снапбаҹк”и гејри-гануни елан едән мәсулијјәтли вә принсипиал мөвгејә ҝөрә миннәтдарлығыны ифадә едәрәк билдириб: АБШ вә бәзи Гәрб өлкәләринин биртәрәфли јанашмаларына гаршы БМТ-дә Чин, Иран вә Русија арасында јаранан конструктив әмәкдашлыг бөјүк әһәмијјәт кәсб едиб вә Гошулмама Һәрәкатынын 121 үзв дөвләти тәрәфиндән дәстәкләниб.
Әрагчи сионист режимин Гәрби Асија реҝионунда ҝәрҝинлик јарадан фәалијјәтләринин давам етдијини гејд едәрәк дејиб: Бејнәлхалг иҹтимаијјәт бу режимин мүһарибәјә тәһрикедиҹи вә һеҝемон сијасәтләринә гаршы чыхмалы, реҝионда бөһранын дәринләшмәсинин гаршысыны алмалыдыр.
Чин Халг Республикасынын хариҹи ишләр назири Ван Ји дә телефон данышығы заманы Теһран вә Пекин арасында стратежи мүнасибәтләрин әһәмијјәтини вурғулајараг, БМТ вә диҝәр чохтәрәфли гурумларда ики өлкә арасында әлагә вә координасијанын давам етдирилмәсинин ваҹиблијини гејд едиб.
