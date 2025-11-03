Косово дөвләт мәктәбләриндә Һиҹаб гадағасы тәсдигләнди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИГНА – Бејнәлхалг Гуран Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Косовонун Али Мәһкәмәси дөвләт мәктәбләриндә һиҹабын гадаған олунмасыны тәсдигләди вә бу мөвзу әтрафында ҝедән һүгуги мүбаһисәләрә сон гојду.
“Муслимон Һәвләл-Аләм” сајтынын вердији хәбәрә ҝөрә, Косовонун Али Мәһкәмәси Тәһсил Назирлијинин дөвләт мәктәбләриндә Ислам башөртүјүнүн (һиҹабын) ҝејинилмәсини гадаған едән гәрарыны тәсдигләјиб вә бу гәрарын мөвҹуд ганунлара әсасландығыны билдириб. Бунунла да мәсәлә илә бағлы јаранмыш һүгуги мүзакирәләр баша чатыб.
Бунунла јанашы, “Арта” тәшкилаты бу гануна гаршы рәсми етиразыны тәгдим вә иддиа етмишди ки, бу гәрар виҹдан азадлығыны мәһдудлашдырыр вә Косово Конститусијасынын дин азадлығыны тәмин едән маддәләрини позур. Лакин Апеллјасија Мәһкәмәси бу етиразы рәдд едәрәк Назирлијин гәрарынын ганунилијини тәсдигләјиб.
Ҝөзләнилир ки, бу һөкм, хүсусилә әһалисинин 95 фаизиндән чохуну мүсәлманлар тәшкил едән бир өлкәдә, тәһсил мүәссисәләриндә дини ифадә азадлығына гојулан мәһдудијјәтләрлә бағлы елми, дини вә иҹтимаи даирәләрдә ҝениш мүзакирәләрә сәбәб олаҹаг.
Косово Ислам Шејхүлисламлығы бундан әввәл Тәһсил Назирлијиндән дөвләт мәктәбләриндә һиҹабын гадаған едилмәсинә даир гәрарыны ләғв етмәсини истәмишди, лакин бу гурумун мүраҹиәтләри һәлә ки, нәзәрә алынмајыб.
