Кашан Дүнјанын Јарадыҹы Шәһәрләринә гошулуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Дүнја Шәһәрләри Ҝүнү илә ејни вахтда, Сәмәргәнддә кечирилән 43-ҹү ЈУНЕСКО Баш Конфрансында, ЈУНЕСКО-нун Ирандакы Милли Комиссијасынын баш катиби Һәсән Фәртуси тәрәфиндән ЈУНЕСКО Милли Комиссијасынын рәһбәри, Елм, Тәдгигат вә Технолоҝија назири Һүсејн Симајинин иштиракы илә Кашанын "Мемарлыг Саһәсиндә Јарадыҹы Шәһәр" кими үзвлүјүнә тәсдиг елан едилди.
Кашанын "Мемарлыг Саһәсиндә Јарадыҹы Шәһәр" кими үзвлүјүнә тәсдиг елан едилмәси, давамлы мәдәни инкишаф вә Иран-Ислам мемарлығы јолунда дөнүш нөгтәси олан бир һадисәдир.
Мемарлыг саһәсиндә Кашан, Рома, Парис вә Барселона кими шәһәрләрлә јанашы, давамлы мемарлығын вә әсл сивилизасија ирсинин ҝөркәмли нүмунәләриндән бири кими таныныб.
Давамлы шәһәр инкишафында јарадыҹылығын ролуну ҝүҹләндирмәк мәгсәди илә ЈУНЕСКО-нун Јарадыҹы Шәһәрләр Шәбәкәси, мемарлыг вә сәнәткарлыгдан әдәбијјата, мусигијә вә гидаја гәдәр мүхтәлиф саһәләрдә дүнјанын 300-дән чох шәһәрини бир араја ҝәтирир.
