Фәләстинлиләрин әксәријјәти мүгавимәтин тәрки-силаһ едилмәсинә гаршыдыр вә мүстәгил Фәләстин дөвләтинин јарадылмасына гәти инанмыр

ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Трамп планы илә бағлы јени бир сорғунун нәтиҹәләри ҝөстәрир ки, фәләстинлиләрин әксәријјәти мүһарибәнин гаршысынын алынмасы үчүн шәрт кими олса белә, мүгавимәт групларынын истәнилән формада тәрки-силаһ едилмәләринә гаршы чыхыр, ејни заманда Трампын сүлһ планынын мүстәгил Фәләстин дөвләти јаратмаг габилијјәтинә сон дәрәҹә пессимист вә инамсыз јанашырлар.
Һесабатда Гәрби Шәријә вә Гәзза Золағында Доналд Трампын атәшкәс вә һәрби әмәлијјатларын дајандырылмасы планына реаксијаларын фәргли олдуғу, Гәззалыларын планы Гәрби Шәријә сакинләриндән даһа чох дәстәкләдији ашкар едилиб.
Респондентләрин әксәријјәти ҺӘМАС-ын плана вердији ҹавабы дәстәкләјир, лакин онун тәрки-силаһ едилмәсини гәти шәкилдә гәбул етмир вә әксәријјәт планын мүһарибәјә сон гојаҹағына вә ја мүстәгил Фәләстин дөвләтинин гурулмасына ҝәтириб чыхараҹағына шүбһә илә јанашыр.
Сорғуда иштирак едәнләрин сајы 1270 нәфәр олуб, о ҹүмләдән Гәрб Саһилиндә (83 јашајыш мәнтәгәсиндә) 830 мүсаһибә верән вә Гәзза золағында (44 әразидә) 440 мүсаһибә верән, сәһв еһтималы исә 3,5 фаиз тәшкил едиб.
Сорғу Гәрби Шәријә вә Гәзза Золағында 22-25 октјабр 2025-ҹи ил тарихләри арасында шәхсән, виртуал вә ја телефонла апарылыб.
