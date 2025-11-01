Венесуела рәсмиси: Һүҹум оларса, АБШ-а гаршы дајанаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Венесуела Боливар Республикасынын рабитә вә информасија назиринин мүавини Јуханил Родригес Иран Ислам Республикасынын 12 ҝүнлүк мүһарибәдәки мүгавимәтини јүксәк гијмәтләндириб.
Јуханил Родригес билдириб: Әҝәр Америка Бирләшмиш Штатлары өлкәмизә һүҹум едәрсә, биз дә бу өлкәјә гаршы дајанаҹағыг.
О, Москвада кечирилән үчүнҹү Бејнәлхалг “Сахта хәбәрләр һаггында диалог” форумунда чыхышы заманы мүһарибәләр дөврүндә медиа бирликләринин ролунун әһәмијјәтини вурғулајараг билдириб: Бәлкә дә бу бирликләр мүһарибәләрин гаршысыны алмагда чәтинлик чәкә биләрләр, лакин ән азы бир милләтин ләјагәтини мүдафиә едә биләрләр.
Венесуела рабитә вә информасија назиринин мүавини, һәмчинин бу өлкәнин президенти Николас Мадуронун Исраил режиминин Иранын телевизија бинасына һүҹуму заманы студијаны тәрк етмәјәрәк ефирини давам етдирән иранлы апарыҹы Сәһәр Имамини тәгдир едәрәк билдириб: Бу медиа нүмајәндәсинин аддымы бир милләтин һәгигәтини мүдафиә етмәк ҹәсарәтидир.
Родригес әлавә едиб: Әҝәр бир ҝүн Исраил вә АБШ Венесуелаја һүҹум едәрсә, шүбһәсиз ки, бизим медиа гурумларымыз да һәдәфә алына биләр.
О вурғулајыб: Белә бир вәзијјәтдә биз медиа вә информасија саһәсиндә өзүмүзү јахшы шәкилдә топарлајаҹағыг баш верән һәгигәтләри дүнја иҹтимаијјәтинә чатдыраг.
