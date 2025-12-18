Мадуро Колумбија вә Венесуела ордуларынын дәрһал һәмрәјлијини истәјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Венесуела президенти АБШ-лә ҝәрҝинлијин артдығы бир вахтда телевизија илә чыхышы заманы Колумбија ордусундан дәрһал һәрби һәмрәјлик нүмајиш етдирмәји тәләб едиб.
О, билдириб: “Америкалы һәмкары Каракасы “АБШ-нин нефтини, торпагларыны вә диҝәр активләрини оғурламагда” иттиһам етмәклә сонда “өз һәгиги нијјәтләрини ортаја гојуб.”
Мадуро тәрәфдарларына дејиб: “Мәгсәд (АБШ-нин) 47 саат белә давам ҝәтирмәјәҹәк бир нөкәр һөкумәти зорла гәбул етдирмәкдир; конститусијамызы вә сәрвәтләримизи тәһвил верәҹәк вә Венесуеланы мүстәмләкәјә чевирәҹәк бир һөкумәт. Бу, һеч вахт баш вермәјәҹәк.”
