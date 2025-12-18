Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин ишғалчы гүввәләри Суријанын ҹәнубунда јерләшән Гунејтрәрә вилајәтинин әтрафындакы бир нечә кәндди ишғал едибләр.
Ишғалчы һәрбчиләр “әл-Әләм” мејданында 15 дәгигә мүддәтинә мүвәггәти нәзарәт-бурахылыш мәнтәгәси гурдугдан сонра Шәрги Сәмәданијјә кәнди истигамәтиндә һәрәкәт едәрәк Гунејтәрәнин шимал әтрафында јерләшән “Курум Ҹәба” тәпәсинәдәк ирәлиләјибләр.
Гејд едәлк ки, ганичән јәһуди сионист режими 1974-ҹү ил разылашмасыны позараг тәҹавүзкар сијасәтини давам етдирир, Гунејтәрә вә Дәра вилајәтләринин кәнд әразиләрини ишғал едир вә вәтәндашлара гаршы мүдахиләләр һәјата кечирир. Вәһһаби Голани террорчу режими исә јәһуди ишғалчыларына гаршы дөјүшмәк әвәзинә өлкәдәки, Әләви вә 12 Имам Шиәләринә вә азад сүнни тајфаларына гаршы күтләви гырғынлар һәјата кечирир. Әһмәд Шаре адлы вәһһаби террор башчысы дәфәләрлә рәсми күрсүдә Суријанын “гоншу Исраил” илә мүһарибә етмәк фикриндә олмадығыны, Сурија мүвәггәти һөкүмәти (јәни вәһһаби Голани режими) илә Исраилин ортаг дүшмәнләринә (јәни Иран Ислам Республикасы вә Мүгавимәт Гүввәләринә) гаршы бирләшмәли вә онлара гаршы мүбаризә апармалы олдугларыны вурғулајыр.
