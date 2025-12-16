Имам Хаменеинин мүшавири Дк. Вилајәти: Трампын Гафгаз планы “Зәнҝәзур дәһлизи”ндән фәргләнмир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үмүмдүнја Мүсәлманларынын Али Лидеринин бејнәлхалг мәсәләләр үзрә мүшавири Әли Әкбәр Вилајәти Ермәнистан сәфири Григор Һакопјан илә ҝөрүшдә дејиб: “Трампын Гафгазла бағлы планы “Зәнҝәзур дәһлизи”ндән һеч бир фәрги јохдур вә Иран Ислам Республикасы бу плана гәти етираз едир.”
Вилајәти вурғулајыб ки, тәҹрүбә ҝөстәрир ки, америкалылар әввәлҹә ҝөрүнүшҹә игтисади лајиһәләрлә һәссас бөлҝәләрә дахил олурлар, лакин тәдриҹән онларын иштиракы һәрби вә тәһлүкәсизлик саһәсинә дә ҝенишләнир. О билдириб: АБШ-нин һәр һансы план чәрчивәсиндә Иран сәрһәдләринә ҝириши ачыг тәһлүкәсизлик нәтиҹәләринә сәбәб олаҹаг.
Ермәнистан сәфири исә ҝөрүшдә ики өлкә арасындакы мүнасибәтләри чох ваҹиб вә стратежи адландырыб вә Иранла әлагәләрин инкишафыны Ермәнистанын хариҹи сијасәтинин әсас приоритетләриндән бири һесаб едиб.
