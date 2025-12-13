Пезешкиан: Иран вә Русија арасында һәртәрәфли разылашманын иҹрасына вә практики һәјата кечирилмәсинә садигик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Русија Президенти илә ҝөрүшүндә Теһранын ики өлкә арасында стратежи әмәкдашлыға даир һәртәрәфли анлашманын иҹрасына даир гәтијјәтини вурғулајараг билдириб: Имзаланмыш анлашманы там шәкилдә иҹра етмәјә садигик вә ҝөзләјирик ки, Русија тәрәфи дә гаршылыглы разылашмаларын һәјата кечирилмәси просесини сүрәтләндириб јекунлашдыраҹаг.
Түркмәнистанда кечирилән Бејнәлхалг Сүлһ вә Етимад Саммитинин чәрчивәсиндә Русија Президенти Владимир Путинлә ҝөрүшән Мәсуд Пезешкиан Теһран–Москва әлагәләринин јүксәк вә ҝенишләнән сәвијјәсиндән мәмнунлуғуну ифадә едиб, һәмчинин Иран Ислам Республикасына бејнәлхалг тәшкилатларда ҝөстәрилән дәстәјә ҝөрә Русија тәрәфинә тәшәккүрүнү билдириб.
Дөвләт башчысы вурғулајыб: Иран ики өлкә арасында стратежи әмәкдашлыг барәдә һәртәрәфли анлашманын иҹрасына садигдир еләҹә дә имзаланмыш сәнәдин иҹрасы үчүн гәтијјәтлијик. Хүсусилә енержи, нәглијјат вә транзит саһәләриндә бирҝә лајиһәләр давам етдирилир. Корридор лајиһәси үзрә дә илин сонунадәк Иран тәрәфиндән там иҹра үчүн зәрури шәраит тәмин едиләҹәк. Ҝөзләјирик ки, Русија тәрәфи дә бу разылашмаларын һәјата кечирилмәсини сүрәтләндирәҹәк.
Ҝөрүшдә Русија Президенти Владимир Путин дә Иран Президенти илә ҝөрүшдән мәмнунлуғуну ифадә едәрәк, һәртәрәфли стратежи әмәкдашлыг анлашмасынын имзаланмасыны ики өлкә мүнасибәтләриндә мүһүм мәрһәлә вә әһәмијјәтли һадисә кими дәјәрләндириб.
Русија Президенти гејд едиб ки, бејнәлхалг мәсәләләрдә дә Москва илә Теһран арасында сых әлагә вә координасија мөвҹуддур. Русија БМТ-дә һәмишә Иран Ислам Республикасыны дәстәкләјиб вә бу дәстәк давам едәҹәк, — дејә Путин вурғулајыб.
Владимир Путин ҝөрүшүн сонунда Иран Ислам Республикасынын Али Рәһбәринә сәмими саламларыны чатдырыб.
