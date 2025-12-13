БМТ: Исраил вә онун әсас дәстәкчиләри Гәззанын јенидән гурулмасы үчүн компенсасија өдәмәлидирләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә инсан һүгуглары үзрә хүсуси мәрузәчиси сионист режимин АБШ вә диҝәр әсас силаһ тәҹһизатчылары илә бирликдә Гәззанын јенидән гурулмасы үчүн пул өдәмәли олдуғуну елан етди.
Франческа Албанесе ишғал олунмуш Фәләстин әразиләриндә инсан һүгуглары вәзијјәти илә бағлы Лондонда кечирилән тәдбирдәки чыхышында Гәзза сојгырымында иштиракын там гијмәтләндирилмәсинин апарылмалы олдуғуну вурғулады вә јалныз Исраилин дејил, сојгырыма төһфә верән бүтүн өлкәләрин санксијаларла үзләшмәли олдуғуну билдирди.
