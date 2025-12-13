АБШ гүввәләри Ирана Чин јүкү дашыјан ҝәмијә басгын едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Вал Стрит Журналы гәзети АБШ рәсмиләринә истинадән хәбәр вериб ки, АБШ хүсуси тәјинатлы гүввәләри нојабр ајында Һинд океанында бир ҝәмијә басгын едиб вә Чиндән Ирана ҝедән һәрби јүкү әлә кечириб.
АБШ рәсмиси гәзетә билдириб ки, јүкдә Иранын ади силаһларында истифадә едилә билән икили тәјинатлы һиссәләр олуб. Башга бир рәсми әлавә едиб ки, топланан кәшфијјат мәлуматлары јүкүн Иранын ракет програмы үчүн һиссәләр тәдарүк едән Иран ширкәтләринә ҝөндәрилдијини ҝөстәрир.
Гәзетин мәлуматына ҝөрә, АБШ гүввәләри Шри-Ланка саһилләриндән јүзләрлә мил аралыда ҝәмијә миниб вә јүкү әлә кечириб мәһв етдикдән сонра онун маршуруту үзрә сәјаһәтинә давам етмәсинә иҹазә вериб.
Ијул ајында Исраилдәки Чин сәфирлији Ирана һава һүҹумундан мүдафиә системинин чатдырылмасы илә бағлы медиа хәбәрләрини тәкзиб едиб вә Пекинин силаһлы мүнагишәләрдә иштирак едән өлкәләрә һеч бир силаһ ихраҹ етмәдијини вурғулајыб.
