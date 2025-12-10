Јәһуди ишғалчыларынын Фәләстинлиләри мәһәлләләриндән мәбури көчүрмә сијасәти даһа да ҝүҹләниб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин мәһәлләләриндә мәҹбури көчүрмә сијасәти даһа да ҝүҹләниб. Силванын Батин әл-Һава мәһәлләсиндәки ики аиләјә - Шувејк вә Одејә евләрини бошалтмаг әмри верилиб; әмрләр екстремист "Аттирет Коһеним" групунун хејринә верилиб.
Бундан әлавә, јәһуди ишғалчы гүввәләр Батин әл-Һавадакы Әл-Рәҹәби аиләсинин әмлакына басгын едиб вә онлара сон көчүрмә билдириши ҝөндәрибләр.
Үч јашајыш мәнтәгәсиндән ибарәт олан әмлакда һазырда көчкүнлүк һәддиндә олан ушаглар вә јашлылар да дахил олмагла тәхминән 50 нәфәр јашајыр.
Бүтүн бу ҹинајәт вә фашист һәрәкәтләр дүнја иҹтимаијјәтинин ҝөзү өнүндә давам едир.
