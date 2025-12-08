ИИР Хариҹи Ишләр Назири Бакыда Азәрбајҹан Республикасынын Президенти илә ҝөрүшүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчи Азәрбајҹан Республикасынын јүксәк сәвијјәли рәсмиләри илә ҝөрүшләр кечирмәк үчүн сәфәр етдији Бакы шәһәриндә бу ҝүн Азәрбајҹан Республикасынын Президенти Илһам Әлијев илә ҝөрүшүб.
Ҝөрүшдә Азәрбајҹан–Иран мүнасибәтләринин мүхтәлиф истигамәтләрдә инкишафы, сијаси диалогун давамы, гоншулуг әлагәләри вә икитәрәфли мүнасибәтләрин тәнзимләнмәси үзрә мөвҹуд механизмләр әтрафында фикир мүбадиләси апарылыб.
Сејид Аббас Әрагчи Президент Мәсуд Пезешкианын саламларыны дөвләт башчысына чатдырараг, ики халгы бирләшдирән гәдим вә мөһкәм бағлара ишарә едәрәк, Иран Ислам Республикасынын Азәрбајҹанла әлагәләрин бүтүн саһәләрдә ҝенишләндирилмәси вә даһа да мөһкәмләндирилмәси истигамәтиндә гәтијјәтини ифадә едиб.
Назир һәмчинин гејд едиб ки, узунмүддәтли вә стратежи јанашма гоншулуг мүнасибәтләринин әсасыны тәшкил едир вә мөвҹуд мәсәләләрин дүзҝүн идарә олунмасы, еләҹә дә мүмкүн анлашылмазлыгларын арадан галдырылмасы үчүн мүтәмади дипломатик тәмаслар мүһүм әһәмијјәт кәсб едир.
Президент Илһам Әлијев дә өз нөвбәсиндә Президент Пезешкиана саламларыны чатдырараг, онун Бакыја сәфәрини ики өлкә арасында әмәкдашлығын вә гаршылыглы анлашманын инкишафына мүһүм төһфә верән тарихи бир сәфәр кими дәјәрләндириб.
