Сионист режимин киберһүҹумлар вә сызма илә бағлы нараһатлығы; смартфонлардан автомобилләрә гәдәр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан гәзети Әл-Әхбар, јүксәк вәзифәли һәрби рәсмиләр вә командирләр тәрәфиндән истифадә едилән мобил телефон системләринә вә нәглијјат васитәләринә сызма јолу илә һәссас тәһлүкәсизлик вә һәрби мәлуматларын сызмасы илә бағлы сионист режимин тәһлүкәсизлик нараһатлыгларына тохунараг, Исраилин тәһлүкәсизлик вә һәрби рәсмиләр тәрәфиндән јени технолоҝијаларын истифадәсини мәһдудлашдырмаг вә изләмәкдән башга чарәси олмадығыны јазыб.
2023-ҹү илин октјабр ајында Әл-Әгса Туфаны әмәлијјаты Исраил үчүн әһәмијјәтли тәһлүкәсизлик тәсирләри ҝөстәрмәјә давам едир. Бу тәсирләрин сон әламәти, иврит дилли медиасынын мәлуматына ҝөрә, декабр ајындан башлајараг бүтүн һәрби фәалијјәтләрдә јүксәк вәзифәли Исраил ордусу забитләринин Андроид әсаслы мобил телефонлардан истифадәсини гадаған едәҹәк вә iPhone-лардан истифадәни тәләб едәҹәк јени бир тәһлүкәсизлик әмридир.
