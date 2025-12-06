Пезешкиан: Фарс көрфәзинин сују Исфаһана чатды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Фарс көрфәзиндән Исфаһан вилајәтинә су өтүрүлмәси лајиһәсинин биринҹи мәрһәләсинин истисмара верилдијини ачыглајараг вурғулајыб: “Дәниз сујунун Исфаһанын су сәрфијјаты јүксәк олан сәнаје мүәссисәләринә чатдырылмасы илә бу саһәнин јералты су мәнбәләриндән вә Зајәндәруд чајындан асылылығы арадан галдырылыб.”
Президентин сөзләринә ҝөрә, лајиһәнин иҹрасы нәтиҹәсиндә чајын еколожи пајы вә бөлҝә әһалисинин суја даир һүгуглары да горунаҹаг.
Бу милли нәһәнҝ лајиһәнин һәјата кечирилмәсиндә иштирак едән мүтәхәссисләрин ҝеҹә-ҝүндүз ҝөстәрдији сәјләр нәтиҹәсиндә Фарс көрфәзинин сују Мәркәзи Платонун әразиләринә вә Исфаһана чатдырылыб.
Дәниз сујунун Иранын Мәркәзи Платосуна өтүрүлмәси илә реҝионун ири сәнаје мүәссисәләринин јералты су еһтијатларына олан тәләбаты азалыр вә онларын Зајәндәруд чајындан су пајы кәсилир. Бу исә чајын ашағы ахарында еколожи ахынын вә бөлҝә сакинләринин су тәминатынын әһәмијјәтли дәрәҹәдә горунмасына шәраит јарадаҹаг.
