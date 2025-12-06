Имам Хаменеинин Бахышында Халгын Һүгуглары вә Гануни Азадлыглар Мөвзусунда Конфранс

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРИБ Бејнәлхалг Конфранс Мәркәзиндә Иран Ислам Республикасынын Конститусија Ҝүнү илә ејни вахтда Һәзрәт Ајәтуллаһ Хаменеинин бахышында Халгын Һүгуглары вә Гануни Азадлыглар Мөвзусунда Бејнәлхалг Конфранс, кечирилиб.
Конфрансда Нәзарәтчиләр Шурасынын һүгугшүнаслары вә вәкилләри, јерли вә хариҹи експерт вә мүтәфәккирләр кими бир груп рәсми вә шәхсијјәт иштирак едирди. Конфрансда Президент Мәсуд Пезешкиан да чыхыш едиб.
Нәзарәт Шурасынын һүгугшүнасларынын үзвү Ајәтуллаһ Мүдәрриси Јәзди, конфрансын сәдри вә һүгугшүнас, Нәзарәт Шурасынын Тәдгигат Институтунун рәһбәри Аббас Әли Кәндхудаји вә Мәдәни Ингилаб Али Шурасынын катиби Һөҹҹәтүлислам Хосровпәнаһ да чыхыш етдиләр.
