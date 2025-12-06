Фәләстинли Мәһбусларын Мәлумат офиси: Мәрван әл-Бәргутинин һәјаты Исраил һәбсханаларында тәһлүкәдәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстинли Мәһбусларын Мәлумат Офиси вердији ачыгламада 66 јашлы Фәләстин лидери Мәрван әл-Бәргутинин һәјаты Исраил һәбсханаларында ҹидди тәһлүкә илә үзләшдији барәдә хәбәрдарлыг едиб.
Бәјанатда әлавә едилиб ки, Бәргутинин тәкбашына һәбсдә сахланылмасы, ҝөрүшләрә иҹазә верилмәмәси, ишҝәнҹәләрә вә пис рәфтара мәруз галмасы, еләҹә дә Исраилин Дахили Тәһлүкәсизлик Назири Итамар Бен-Гвир тәрәфиндән иҹтимаи тәһдидләр онун һәјатыны тәһлүкәјә атмаг үчүн бирбаша нијјәт олдуғуну ҝөстәрир.
