Ираг Һизбуллаһ вә Әнсаруллаһын адынын террорчу груплар сијаһысына салынмасыны тәкзиб етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ирагда Ливан Һизбуллаһынын вә Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын дөвләт тәрәфиндән активләринин блокланмасы илә бағлы јајылан мәлуматлардан сонра Бағдад бу хәбәри тәкзиб едиб вә јајдығы ачыгламада һәмин сијаһынын дүзәлиш олунаҹағыны билдириб.
Ачыгламада вурғуланыб ки, јајылан сијаһыда бәзи ҹәрәјан вә гурумларын адлары сәһвән гејд едилиб вә онларын адлары гејд олунан ики групун зоракы фәалијјәтләри илә һеч бир әлагәси јохдур. Ираг һөкумәти јалныз ИШИД вә Әл-Гаидә илә бирбаша әлагәси олан шәхсләр вә групларын адларынын дахил едилмәсинә разылыг вериб.
