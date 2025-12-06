Сара Нетанјаһунун МОССАД рәһбәрлијинә намизәдлә галмагаллы ҝөрүшү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил Баш назиринин һәјат јолдашы Сара Нетанјаһунун, МОССАД рәһбәрлијинә намизәд ҝөстәрилән ҝенерал Роман Гофманла онун тәјинатынын еланындан әввәл узун вә мәхфи ҝөрүшүнүн үзә чыхмасы, ишғалчы Исраил режиминин тәһлүкәсизлик гурумларында јүксәк вәзифәләрә тәјинатлара баш назир аиләсинин мүдахиләси илә бағлы ҹидди етиразлар вә суаллар доғуруб.
Ҹүмә ахшамы “Маарив” гәзети вә Исраилин 13-ҹү телеканалы хәбәр вериб ки, Исраил режиминин Баш назири Бенјамин Нетанјаһунун һәрби мүшавири вә МОССАД рәһбәрлијинә јени намизәди олан Роман Гофман, рәсми тәјинатдан әввәл Сара Нетанјаһу илә узун мүддәт давам едән бир ҝөрүш кечириб. Бу ҝөрүшүн тәһлүкәсизлик тәјинатларынын рәсми проседурларында һеч бир јери јохдур вә һазырда сијаси бөһрана чеврилиб.
Бу, баш назирин һәјат јолдашынын јүксәк сәвијјәли тәһлүкәсизлик вәзифәләринә тәјинатлара мүдахилә етмәси илә бағлы иддиаларын илк дәфә ҝүндәмә ҝәлмәси дејил — Исраил медиасы бу тип давранышлары дәфәләрлә ишыгландырыб.
13-ҹү каналын репортажында охшар мүдахиләләрлә бағлы чохсајлы ифадәләр тәгдим олунуб. О ҹүмләдән, бригада ҝенералы Гај Сур билдириб ки, 2012-ҹи илдә, “Булуд Сүтуну” әмәлијјаты заманы Баш Назирлик Офисинә дәвәт олунуб, лакин ҝөзләнилдији кими Нетанјаһунун өзү илә дејил, Сара Нетанјаһу илә ҝениш бир сөһбәтә чағырылыб.
О дејиб: Суаллары тамамилә әсаслы иди вә елә орадаҹа баша дүшдүм ки, бу вәзифәјә сечилмәјәҹәјәм.
Диҝәр нүмунә исә МОССАД-ын кечмиш рәһбәри Јоси Коһенлә бағлыдыр. Мәшһур исраилли иш адамы Ернон Милчен вә онун көмәкчиси Һәдас Клејнин ифадәләринә әсасән, Коһен 2013-ҹү илдә Исраил режиминин Дахили Тәһлүкәсизлик Шурасынын рәһбәри постуна тәјинатыны тәмин етмәк үчүн Нетанјаһу вә һәјат јолдашына шәхси сәдагәт вәди вериб. Бу мәсәлә Исраил медиасында ҝениш әкс-сәда доғурмушду.
Һәтта МОССАД-ын кечмиш рәһбәри Меир Даган да даһа әввәл билдирмишди ки, Сара Нетанјаһу онунла вә баш назирин өзүнүн иштиракы илә кечирилән мәхфи ҝөрүшә хәбәрдарлыг едилмәдән дахил олуб вә Нетанјаһу буна ҹаваб олараг дејиб: О, һәр шејдә ортагдыр.
Sizin rəyiniz