Әсрарәнҝиз Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләринин мәркәзиндә Неандерталларын ајаг изләри ашкар едилиб

Caspian Hyrcanian mixed forests- Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри Аллаһ Тәаланын Азәрбајҹан республикасынын Талыш Бөлҝәсиндән тутмуш Иран Ислам Республикасынын Ҝилан, Әрдәбил, Мазандаран вә Ҝүлүстан әјаләтләринә бәхш етдији, зәнҝин тәбиәтә малик олан, дүнјада мисли олмајан гијмәтли бир ҹәваһирдир...
Савадкуһун "Либен" мағарасынын дәринлијиндә нәсли кәсилмиш ајы дишинин вә даш аләтләрин кәшфи Шимали Ирандакы Неандерталларын һәјатына јени бир пәнҹәрә ачыб. Бу јахынларда "биринҹи дәрәҹәли" милли абидә кими гејдијјата алынан мағара, Палеолит дөврүнүн сирләрини горумаг үчүн хүсуси малијјәләшдирмә тәләб едир.
Савадкуһ дағлыг әразиләриндәки "Есас" горуғундакы сирли "Либен" мағарасы тәкҹә буҝүнкү биомүхтәлифлијин хәзинәсини дејил, һәм дә гәдим дөврләрдә һејван вә инсан һәјатынын гијмәтли сәнәдләрини өзүндә сахлајыр.
Бу мағара, тәхминән 250.000 иллик тарихи олан нәсли кәсилмиш бир нөв олан "мағара ајысы" вә ја "Кудару ајысы"нын дишинин кәшфинә әсасланараг биринҹи дәрәҹәли милли мағара кими тәсдигләниб.
Тәдгигатчыларын фикринҹә, "Либен" Русија вә Гафгаздан сонра бу тип ајыларын галыгларынын тапылдығы дүнјада үчүнҹү јердир.
Бу кәшфин әһәмијјәти бејнәлхалг археологлары вә палеонтологлары Савадкуһа ҹәлб етди. Савадкуһ вә Шимали Савадкуһ Әтраф Мүһитин Мүһафизәси Идарәсинин рәһбәри Мәһәммәд Шукуһи чәршәнбә ахшамы журналистләрә вердији һесабатда даһа мараглы бир кәшфи елан едәрәк деди: "Савадкуһ Мәдәнијјәт вә Тарих Тәдгигат Фондунун директорунун вә Алманија Неандерталолоҝија Институтунун тәдгигатчыларынын иштиракы илә бу мағарада бир даш аләт дәсти дә ашкар едилди. Бу тапынты Неандерталларын бу әразидә јашамасы еһтималыны ҝүҹләндирир."
О, әлавә етди: "Ајы дишинин кәшфиндән сонра, Палеолит дөврүнә аид бу аләтләрин кәшфи бу мағаранын биринҹи дәрәҹәли абидә кими милли гејдијјата алынмасынын әсас сәбәби олду. Неандерталларын мөвҹудлуғуну гәти шәкилдә сүбут етмәк үчүн тәдгигатлар давам едир."
