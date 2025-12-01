Исраил ШОК-да. Иранла әлагәли һакер групу: Исраил нүвә алиминин машынына ҝүл вә месаж гојмушуг! \ ФОТО
Иран кәшфијјат хидмәтләри илә әлагәли олан "Һәнзала" һакер групу шәнбә ҝүнү, јүксәк вәзифәли сионист Исраил режиминин нүвә алиминин машынына ҝирәрәк она ҝүл дәстәси вә тәһдид мәктубу гојублар. Груп һәмчинин Гејри-легал Исраил режиминин һәрби кәшфијјат аҝентлијинин 8200-ҹү бөлмәсинин 10 үзвү һаггында мәлумат јајыб.
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Һәнзала" һакер групу шәнбә ҝүнү өз веб сајтында иддиа едиб ки, Сурак Нүвә Тәдгигат Мәркәзинин системләринә сызараг ганунсуз Исраил режиминин ән јахшы нүвә алимләриндән бири олан Исаак Ҝертзин шәхси, тәһсил вә јер мәлуматларыны әлдә етмәји баҹарыб.
Груп һәмчинин онун автомобилинин ичәрисиндә гојдуғу ҝүл дәстәси вә тәһдид месажынын шәкилләрини дәрҹ едиб вә автомобилин Ҝертсә мәхсус олдуғуну билдириб.
“Һанзала” веб сајтында Ҝертзә ҝөндәрдији месажда јазыб: “Әтрафыныздакы һавадакы инҹә дәјишиклији артыг һисс етмисиниз. Ади бир ҝүнүн сәһв кечдији анда”.
Груп әлавә едиб: “Пул һәрәкәт едир, инсанлар һәрәкәт едир вә көлҝәләр бир јердән диҝәринә һәрәкәт едир. Һамысы ҝөзләмәдијиниз истигамәтләрдәдир.”
“Һанзала” һәмчинин јазыб: “Дүнән букетимизи алдыныз. Илк бахышдан зәрәрсиз бир әшја иди. Амма онун ағырлығыны һисс етдиниз, елә дејилми? Архасындакы варлығы һисс етдиниз; ону дашыјан әлләр, гапыны ачмаздан әввәл јоха чыхан аддымлар.”
“Һанзала” һакер групунун букети
8200-ҹү бөлмәнин 10 үзвү һаггында мәлумат јајыр
Шәнбә ҝүнү “Һанзала” һакер групу һәмчинин 10 нәфәр һаггында мәлумат јајараг, онларын фашист Исраил режиминин кәшфијјат иҹмасынын мәркәзи мәлумат топлама бөлмәси олан 8200-ҹү бөлмәнин үзвү олдугларыны билдириб.
Һакер групу һәмчинин 10 нәфәрин һәр биринин јери барәдә һәр һансы бир мәлумат үчүн 10.000 доллар мүкафат вәд едиб.
